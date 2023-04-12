Олимпиада "Сардар" определила лучших кандидатов для поступления в военные вузы Казахстана

В Алматы прошла очередная комплексная олимпиада "Сардар" для учащихся 11 классов. Она организована для выпускников республиканских военных школ-интернатов, областных военных школ и общеобразовательных учреждений страны.

Организацию Олимпиады осуществляют Управление образования Алматы, городской научно-методический центр новых технологий в образовании совместно с Департаментом по делам обороны Алматы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Основными целями и задачами Олимпиады являются пропаганда престижа военного образования, развитие творческих способностей школьников и выявление наиболее подготовленных кандидатов для обучения в высших военных учебных заведениях страны и зарубежья.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Олимпиада проводилась комплексно по следующим предметам: математика, физика, история Казахстана, казахский язык, русский язык, начальная военная и технологическая подготовка, – раскрыл содержание Олимпиады ее организатор – методист Управления образования, военрук школы N2 майор Ибраимов Кадирбек. – Кроме того, участникам необходимо было продемонстрировать физическую и военно-прикладную подготовку. В частности, сдать кросс на 3000 м, бег на 100 м и подтягивание, одиночную строевую подготовку, неполную разборку и сборку автомата АК-74".

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

По итогам Олимпиады победители и призеры награждены дипломами I, II, III степени и грамотами, также всем участникам вручили сертификаты.

Гран-при завоевал Бердиев Ануар, школа-гимназия 159, первое место занял ученик 53-й общебразовательной школы Бекжанұлы Еркебұлан. Второе место – ученик ОШ №198 Байдалы Дархан, а третье место равными баллами разделили несколько учеников: ОШ №41 Ясын Алмаз, ОШ №137 Алимходжа Досхан, ОШ №157 Шашубай Мадияр, ОШ №192 Жумахан Нур.

Список победителей и призеров городского этапа Олимпиады будет опубликован в средствах массовой информации и даст направления трем участникам на участие в Республиканской комплексной Олимпиаде "Сардар".

Педагоги организаций образования, чьи учащиеся заняли призовые места, а также лица, принимавшие активное участие в подготовке и проведении Олимпиады, награждаются Почетными грамотами.