Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы стартовал курс "Сардар" для курсантов военного вуза

Курс Сардар, МО, военные, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 10:58 Фото: ВИСВ
Впервые по поручению министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова на базе учебного центра "Али" Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова организован контрольно-комплексный курс "Сардар" для курсантов-выпускников.

В открытии мероприятия приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-майор Асан Жусупов, командование, профессорско-преподавательский состав вуза и ветераны Вооруженных сил.

Курс Сардар, военные, МО, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 10:58

Фото: ВИСВ

"Обучающий курс "Сардар" нацелен на укрепление лидерских качеств, совершенствование инструкторско-методических навыков, повышение профессионального мастерства и физического уровня будущих офицеров. Уверен, что вы справитесь со всеми поставленными задачами, станете надежной опорой для народа и страны", – подчеркнул руководитель курса генерал-майор Асан Жусупов.

В ходе базовой подготовки к выполнению задач по управлению и боевому применению вверенных подразделений будет проверено качество знаний и освоения необходимых навыков.

Курс Сардар, военные, МО, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 10:58

Фото: ВИСВ

Курс "Сардар" проводится в четыре этапа. На обучение отведен 291 учебный час. При отработке нормативов 30% занятий запланировано на ночное время.

По завершении курса будущие офицеры сдадут комплексный экзамен в объеме программы по основным предметам обучения.

Курсанты получат свидетельства об окончании курса "Сардар" с выпиской из оценочных ведомостей. Эти данные будут учитываться при распределении курсантов на офицерские должности в подразделения Вооруженных сил.

Для качественного проведения курса подготовлена необходимая учебно-материальная база. Занятия проведут лучшие специалисты-инструкторы.

Читайте также

В АНК обсудили вопросы оказания гумпомощи пострадавшим от паводков
В АНК обсудили вопросы оказания гумпомощи пострадавшим от паводков
акция, Казахстан, субботники
Стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан"
архивное фото
Памятный вечер в честь первого казаха генерал-майора
Ирина Капитанова
МО РК Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: