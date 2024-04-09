В Алматы стартовал курс "Сардар" для курсантов военного вуза

Впервые по поручению министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова на базе учебного центра "Али" Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова организован контрольно-комплексный курс "Сардар" для курсантов-выпускников.

В открытии мероприятия приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-майор Асан Жусупов, командование, профессорско-преподавательский состав вуза и ветераны Вооруженных сил.





Фото: ВИСВ

"Обучающий курс "Сардар" нацелен на укрепление лидерских качеств, совершенствование инструкторско-методических навыков, повышение профессионального мастерства и физического уровня будущих офицеров. Уверен, что вы справитесь со всеми поставленными задачами, станете надежной опорой для народа и страны", – подчеркнул руководитель курса генерал-майор Асан Жусупов.

В ходе базовой подготовки к выполнению задач по управлению и боевому применению вверенных подразделений будет проверено качество знаний и освоения необходимых навыков.





Фото: ВИСВ

Курс "Сардар" проводится в четыре этапа. На обучение отведен 291 учебный час. При отработке нормативов 30% занятий запланировано на ночное время.



По завершении курса будущие офицеры сдадут комплексный экзамен в объеме программы по основным предметам обучения.

Курсанты получат свидетельства об окончании курса "Сардар" с выпиской из оценочных ведомостей. Эти данные будут учитываться при распределении курсантов на офицерские должности в подразделения Вооруженных сил.

Для качественного проведения курса подготовлена необходимая учебно-материальная база. Занятия проведут лучшие специалисты-инструкторы.