Топ-10 полезных и увлекательных занятий в дождливые выходные

Синоптики обещают дождливую погоду в Алматы в ближайшие выходные. Придется искать альтернативу долгим прогулкам и пикникам, дабы не быть застигнутым дождем. Редакция Zakon.kz сделала подборку идей, чем можно заняться, пока на улице сыро.

1. Интеллектуальные игры

Проведите время с родными или друзьями интеллектуально и весело – поиграйте в современную настольную игру. Есть вариант сыграть в карты или домино, но существуют прогрессивные стратегические, тактические, имитационные игры и игры на эрудицию. Такое развлечение увлечет вас на целый вечер. Например, есть бизнес-игра "Монополия", игра на фантазию и сообразительность Allias или "Крокодил", или на ловкость и сноровку "Дженга".

Также можно вовлечь домочадцев в интеллектуальную командную викторину – квиз. Эта игра не требует энциклопедических знаний, зато азарт и кураж обеспечен. В итоге – увлекательный вечерний досуг вам и вашей компании обеспечен.

2. Посмотрите недавно вышедший фильм

Можно посмотреть фильм, который недавно вышел в прокат. Не всегда бывает возможность выкроить время для того, чтобы просмотреть все киноновинки. А дождливый выходной – как раз тот момент, когда можно выбрать желаемую кинокартину и насладиться вместе с семьей ее просмотром.

Это то самое время, когда есть ресурсы для длительного просмотра сериалов. Например, просмотр первых нескольких сезонов – уже занятие на 60 часов. Погружаясь в многосерийную киноисторию, можно полностью вникнуть в извилистую линию сюжета, анализируя поступки героев, с головой уйдя в ту непростую ситуацию, которую переживают персонажи.

3. Семейная фотосессия

Фото: pexels

Самое время устроить семейную фотосессию. Ее можно организовать как на улице, так и в фотостудии. Если хотите фотосессию с живыми эмоциями и с возможностью побыть на природе, наденьте резиновые сапоги, яркую одежду, возьмите прозрачные зонты и дайте волю эмоциям. Это тот самый момент, когда есть возможность вдоволь посмеяться, подурачиться, смело прыгая по лужам вместе с детьми, не обращая внимания на взгляды прохожих на улице. Вы получите не только отличные фотографии, но и веселое времяпрепровождение с близкими.

4. Чтение увлекательной книги

Если выходить из дома все же не хочется, начните читать книгу, которая давно вызывала ваш интерес. Устройтесь поуютнее и отдайтесь сюжету, отдыхая за чтением. Отправьтесь в увлекательное путешествие вместе с вашими героями. Чтение, подобно долгой медитации, поможет замедлиться и отвлечься от суеты.

Если нет нового произведения, откройте книгу детства или юности, почитайте сборник стихов или рассмотрите иллюстрации графического романа.

Читать книги можно по-разному: например, устроить совместное чтение вслух с любимым человеком или почитать с детьми по очереди – это и развивает, и объединяет. Пусть одну страницу читает ребенок, другую – вы. Также, занимаясь домашними делами, можно включить аудиоверсию занимательной книги. Это скрасит монотонную рутину.

5. Яркие моменты в снимках

Переберите фотоархив, накопившийся за несколько лет. Наверняка найдется десяток фотоснимков, которые вы захотите распечатать, сформировав альбом на память. Можно добавить уюта в доме с помощью фотографий в рамочках. Выберите наиболее удачные кадры, подберите к ним симпатичное обрамление, чтобы они вписались в интерьер дома, и развесьте или расставьте по комнатам. Эти фотографии станут не только украшением вашего дома, но и напоминанием о ярких моментах и эмоциях вашей семьи.

Фото: pexels

6. Поездка за грибами

Если все-таки вы готовы выйти из дома, то неплохо съездить по грибы, ведь даже хмурая погода этому способствует. Вам понадобятся высокие сапоги, плащ или непромокаемая ветровка, не лишней будет противоклещевая экипировка, вода, заряженный мобильный телефон, пауэрбанк, запас еды или воды.

Если вам повезет – ароматный ужин и незабываемые впечатления от полного единения с природой вам гарантированы.

7. Готовим с семьей

Фото: pexels

Если поездка за грибами не состоялась, приготовьте вместе с близкими пиццу с разными начинками. Вариантов рецептов теста множество, на любой набор продуктов у вас в холодильнике.

Чтобы уважить все вкусовые пристрастия и все в семье были довольны, разделите круг основы для выпечки на сектора: пусть каждый положит любимую начинку на свою часть.

Это занятие станет и увлекательным мероприятием в кругу семьи, и обеспечит вкусную закуску на вечер.

8. Ревизия в памяти гаджетов

Почистите домашний компьютер, телефон от электронного хлама. Загляните в реестр, удалив следы давно стертых программ, обновите антивирус, установите новые и избавьтесь от старых неиспользуемых приложений.

Удалите все ненужные файлы и фотографии – почистите все архивы, на которые раньше не хватало времени. Заодно проверьте компьютер и гаджеты на ошибки, сделайте резервную копию данных.

9. Разобрать шкафы

Фото: pexeles

Переберите завалы ненужных вещей в шкафах, на полках и антресолях.

Отсортируйте все то, что вы уже не носите, и смело избавьтесь или отдайте нуждающимся. Выбросите ненужные вещи, статуэтки, магнитики, неиспользуемые предметы быта и макулатуру.

Переберите и выбросите ненужные старые чеки и квитанции. Заодно организуйте влажную уборку, после которой дышать в квартире станет намного легче. День пролетит незаметно, а вечером можно себя порадовать бокалом любимого напитка или вкусным блюдом.

10. Позанимайтесь спортом

Не выходя из дома можно заняться йогой, пилатесом или поработать с гантелями. Есть много видеоуроков специально для тех, кто не любит посещать фитнес-клубы.

Если вы, все же, предпочитаете групповые занятия или вам необходимы тренажеры – сходите в ближайший спортзал. Хорошо, если он предоставляет услуги массажа или косметолога, тогда можно поухаживать еще и за кожей лица и тела. Идеальным вариантом станет сауна, где можно применить обертывание, а наличие бассейна создаст атмосферу релакса – после хорошей тренировки тело вам скажет "спасибо". Так вы совместите приятное с полезным.

P.S.: Просто выспаться

Кстати, если ваша мечта в конце каждой недели – выспаться, то, наконец, настал идеальный момент. Можно просто лечь поспать или вдоволь поваляться в кровати.

Перед тем, как отдаться в объятия Морфея, приоткройте окно или проветрите комнату, чтобы спальню наполнял свежий воздух и аромат дождя. Закройте шторы, создав уютный полумрак для полного расслабления. Когда еще представится такая возможность? Только помните, что спать днем нужно с расчетом, чтобы проснуться не в сумерках: иначе настроение и самочувствие могут ухудшиться.