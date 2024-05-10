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Дождливые выходные и жаркие будни: погода в Алматы на неделю

https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1260284/, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:40 Фото: pexels
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в выходные в Алматы ожидаются дожди и грозы. Но следующая неделя начнется с солнечной погоды и повышения температуры воздуха.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 11 по 17 мая 2024 года жителей и гостей южной столицы ждет переменчивая погода: в субботу и воскресенье с осадками и сильным ветром. Однако с понедельника выглянет солнце, а столбик термометра поползет вверх, к среде достигнув +32°С.

11 мая: переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +19+21°С.

12 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +18+20°С.

13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

16 мая: переменная облачность, в конце дня – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

17 мая: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

Ранее ДЧС города предупредил горожан, что в южной столице ожидаются ливень и шквалистый ветер.

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