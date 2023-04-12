Французского наставника "Аль-Насра" могут уволить по просьбе Роналду

Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср", где ныне играет португальская звезда Криштиану Роналду, вскоре может попрощаться со своим главным тренером Руди Гарсией. Отставки специалиста желает форвард команды Роналду, сообщает Zakon.kz.

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По сведениям газеты Okaz, которая ссылается на частные источники, руководство "Аль-Насра" готовится расстаться с французским специалистом, который трудится на этом посту с лета 2022 года. При Гарсии команда набрала 53 очка за 23 тура чемпионата Саудовской Аравии и сейчас располагается на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидера "Аль-Иттихада" на три балла.





Как передают некоторые источники, все эти разговоры об отставке главного тренера начались после домашней ничьей с "Аль-Фейха" и неудовлетворительной игры "Аль-Насра". Пишут, что Криштиану Роналду недоволен работой Руди Гарсии и стилем игры команды. Португалец считает, что "Аль-Наср" может выступать на более высоком уровне и завоевать титул чемпиона Саудовской Аравии.

Ближайший матч клуб Роналду в местном первенстве проведет с одним из лидеров турнирной таблицы. 19 апреля пройдет "дерби Эр-Рияда", в котором встретятся "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср". Этот гостевой поединок будет экзаменом для Гарсии и Роналду.