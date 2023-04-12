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Редкие тюльпаны зацвели в пустыне Мангистау

Редкие тюльпаны зацвели в пустыне Мангистау Фото: unsplash
В Мангистауской области зацвел "цветок пустыни" – тюльпан согдийский. Он произрастает только в песчаных и глинистых пустынях, сообщает Zakon.kz.

Уникальные тюльпаны попали в объектив фотоаппарата биолога Малика Нукусбекова, который поехал в Мангистау, чтобы застать цветение растения. Снимками он поделился на своей странице в Instagram.

Редкие тюльпаны зацвели в пустыне Мангистау

Фото: Instagram/nukusbekov

Редкие тюльпаны зацвели в пустыне Мангистау

Фото: Instagram/nukusbekov

Тюльпан согдийский (Tulipa Sogdiana) – многолетнее растение высотой 10-25 см. Цветет в марте-апреле. Произрастает в песчаных, реже глинистых или каменистых пустынях Кызылкум, Каракум, Мангистау. Согдийские тюльпаны относятся к редким и исчезающим видам растений, которые внесены в Красную книгу.

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