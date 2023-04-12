Редкие тюльпаны зацвели в пустыне Мангистау

В Мангистауской области зацвел "цветок пустыни" – тюльпан согдийский. Он произрастает только в песчаных и глинистых пустынях, сообщает Zakon.kz.

Уникальные тюльпаны попали в объектив фотоаппарата биолога Малика Нукусбекова, который поехал в Мангистау, чтобы застать цветение растения. Снимками он поделился на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/nukusbekov

Фото: Instagram/nukusbekov