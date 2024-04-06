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Под Алматы зацвели редкие тюльпаны

Под Алматы зацвел редкий тюльпан, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 09:20 Фото: Instagram/dots_foto
На юге Казахстана зацвели краснокнижные цветы – тюльпан Регеля. Красочными и удивительными снимками поделился фотограф Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

По словам Доценко, это эндемик нашей страны и встречается он только в определенном узком ареале в Чу-Илийских горах.

"Тюльпан не только редкий, но и очень необычный. У цветка один листок, сморщенного вида с канавками. Как будто сделан из воска. Потому цветочки кажутся слово игрушечными. Интересно также и то, что тюльпаны Регеля растут на камнях, от этого их вид еще более впечатляет. Словно кто-то специально расставил эти миниатюрные игрушки на каменистых осыпях".Дмитрий Доценко

Далее мастер рассказал об аромате, исходящем от цветка.

"Отдельно скажу про запах – это что-то невероятное, словно запах сирени смешан с дорогим парфюмом. Вот такое чудо есть у нас в Казахстане! Конечно же, этот крайне редкий цветок находится в Красной книге. Давайте будем беречь нашу природу".Дмитрий Доценко

Комментаторы выразили восхищение и в очередной раз поблагодарили Доценко за возможность приблизиться к красоте.

  • Ваши работы как глоток свежего воздуха среди черных новостей в ленте в последнее время.
  • Впервые вижу этот шедевр природы! Дмитрий, благодарю за красоту и знания о нашей природе!
  • Вы счастливый человек, всегда наблюдаете, фотографируете такие красоты, просто глаза радуются, настроение поднимается.
  • Не говорите, пожалуйста, где растет, иначе дикие особи не поленятся, поедут и уничтожат.
  • На подснежники немного похожи.
  • Спасибо за красоту, в первый раз увидела такое чудо.
  • Дмитрий, снимайте! Как можно больше! Это же невозможно все смотреть, что сейчас попадается в новостях. А ваши видео, как терапия, – пишут пользователи Сети.

28 марта 2024 года фотографу посчастливилось запечатлеть момент и создать поразительные кадры грозы. Ими он поделился со своими читателями на странице в Instagram.

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