Под Алматы зацвели редкие тюльпаны

На юге Казахстана зацвели краснокнижные цветы – тюльпан Регеля. Красочными и удивительными снимками поделился фотограф Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

По словам Доценко, это эндемик нашей страны и встречается он только в определенном узком ареале в Чу-Илийских горах.

"Тюльпан не только редкий, но и очень необычный. У цветка один листок, сморщенного вида с канавками. Как будто сделан из воска. Потому цветочки кажутся слово игрушечными. Интересно также и то, что тюльпаны Регеля растут на камнях, от этого их вид еще более впечатляет. Словно кто-то специально расставил эти миниатюрные игрушки на каменистых осыпях". Дмитрий Доценко

Далее мастер рассказал об аромате, исходящем от цветка.

"Отдельно скажу про запах – это что-то невероятное, словно запах сирени смешан с дорогим парфюмом. Вот такое чудо есть у нас в Казахстане! Конечно же, этот крайне редкий цветок находится в Красной книге. Давайте будем беречь нашу природу". Дмитрий Доценко

Комментаторы выразили восхищение и в очередной раз поблагодарили Доценко за возможность приблизиться к красоте.

Ваши работы как глоток свежего воздуха среди черных новостей в ленте в последнее время.

Впервые вижу этот шедевр природы! Дмитрий, благодарю за красоту и знания о нашей природе!

Вы счастливый человек, всегда наблюдаете, фотографируете такие красоты, просто глаза радуются, настроение поднимается.

Не говорите, пожалуйста, где растет, иначе дикие особи не поленятся, поедут и уничтожат.

На подснежники немного похожи.

Спасибо за красоту, в первый раз увидела такое чудо.

Дмитрий, снимайте! Как можно больше! Это же невозможно все смотреть, что сейчас попадается в новостях. А ваши видео, как терапия, – пишут пользователи Сети.

28 марта 2024 года фотографу посчастливилось запечатлеть момент и создать поразительные кадры грозы. Ими он поделился со своими читателями на странице в Instagram.