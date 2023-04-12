Казахстан вошел в топ-25 стран с наибольшим числом смертельных авиакатастроф

Казахстан отнесли к небезопасным для полетов странам. Аналитики Аviation Safety Network внесли нашу страну в список 25 худших географических регионов, в которых с 1945 года по настоящее время произошло наибольшее количество авиакатастроф со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz

Казахстану отвели 24-е место (45 авиакатастроф).



В рейтинге не учитывались корпоративные джеты, не принимались во внимание военные происшествия, а также угоны и другие криминальные происшествия, пишет Energyprom.kz.

Фото: energyprom.kz

Эксперты отнесли к крупнейшим авариям крушения казахстанских воздушных судов в 2012, 2013 и 2019 годах.



В 2012 году рухнул на подлете к аэропорту самолет Ан-72. Причиной оказались неисправность оборудования и ошибки экипажа. Пострадали 27 человек.

В 2013 году не долетел до аэропорта самолет CRJ200, что привело к гибели 21 человека.

В 2019 году во время взлета упал самолет Fokker 100. Погибли 15 человек. Экипаж пытался удержать воздушное судно на заданной траектории взлета путем отклонения органов управления. Позже стало известно, о чем говорил экипаж самолета Fokker-100.

Фото: energyprom.kz

В тройку самых страшных попала и катастрофа, связанная с нашей страной. В 1996 году в Индии столкнулись в воздухе казахстанский Ил-76 (при аварии погибли 37 человек) и Boeing-747, принадлежащий авиакомпании из Саудовской Аравии (312 погибших).

Статистика крупнейших авиакатастроф мира за 1974-2023 годы показывает, что основная причина трагедий в воздухе – человеческий фактор (ошибка экипажа или диспетчера).

