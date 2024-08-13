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Казахстан вошел в топ-5 стран с наибольшими выплатами призерам Олимпийских игр

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 02:52 Фото: Instagram/kaz_judoteam
Стали известны страны с самыми большими выплатами для призеров Олимпиады в Париже, сообщает Zakon.kz.

Самые большие суммы для атлетов за успехи на Олимпиаде в Париже предложил Гонконг: власти выплатят 768 тыс. долларов за золотую медаль, пишет CNBC. Правда, спортсмены из Гонконга завоевали два "золота" и две "бронзы".

Практически столько же установили и власти Сингапура. Олимпийскому чемпиону полагается 745 тыс. долларов. Только в Париже никому из сингапурских атлетов первым стать не удалось. У сборной лишь "бронза", обладатель которой получит 186 тыс. долларов.

Третье место по размеру выплат занимает Индонезия, которая вдвое снизила выплаты по сравнению с Токио. Например, с 746 тыс. долларов до 300 тыс. долларов.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 02:52

Фото: cnbc

Из стран СНГ наибольшие выплаты у Казахстана. Власти не изменили сумму премиальных и оставили 250 тыс. долларов за золотую медаль. Нашу страну по суммам выплат Олимпийским призерам опережает Израиль. Таким образом Казахстан замыкает первую пятерку.

Накануне Олимпийский чемпион Елдос Сметов посвятил тренеру трогательный пост.

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