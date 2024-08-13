Казахстан вошел в топ-5 стран с наибольшими выплатами призерам Олимпийских игр

Стали известны страны с самыми большими выплатами для призеров Олимпиады в Париже, сообщает Zakon.kz.

Самые большие суммы для атлетов за успехи на Олимпиаде в Париже предложил Гонконг: власти выплатят 768 тыс. долларов за золотую медаль, пишет CNBC. Правда, спортсмены из Гонконга завоевали два "золота" и две "бронзы".

Практически столько же установили и власти Сингапура. Олимпийскому чемпиону полагается 745 тыс. долларов. Только в Париже никому из сингапурских атлетов первым стать не удалось. У сборной лишь "бронза", обладатель которой получит 186 тыс. долларов.

Третье место по размеру выплат занимает Индонезия, которая вдвое снизила выплаты по сравнению с Токио. Например, с 746 тыс. долларов до 300 тыс. долларов.

Фото: cnbc

Из стран СНГ наибольшие выплаты у Казахстана. Власти не изменили сумму премиальных и оставили 250 тыс. долларов за золотую медаль. Нашу страну по суммам выплат Олимпийским призерам опережает Израиль. Таким образом Казахстан замыкает первую пятерку.

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