Аким Усть-Каменогорска: До середины июня будет заменено больше 16 км асфальта
Провести замену покрытия на двухслойный щебеночно-мастичный асфальт в Усть-Каменогорске хотят на 16-ти участках. Это 11 городских улиц, один мост, а также дороги в пяти окраинных поселках, которые ремонтируют в рамках общегородской программы "Развитие микрорайонов".
Фото: Данияр Армия
Общая протяженность этих участков превышает 16 километров. Среди них и одна из главных магистралей Усть-Каменогорска – проспект Абая. Хотя намерение справиться с этим объемом к началу лета не вызывает сомнений у большинства устькаменогорцев.
Именно Жаксылык Омар внедрил в городе традицию начинать асфальтовые работы еще в апреле. До этого устькаменогорские коммунальщики "запрягали" куда дольше. А в последние два года в городе даже умудряются проводить ремонты в два этапа: в мае-июне и в июле-августе. Это позволило заметно увеличить число ремонтируемых дорог.
Фото: Данияр Армия
В этом году аким обещал устькаменогорцам вновь рассмотреть проведение второго этапа ремонтов.