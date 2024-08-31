Аким Усть-Каменогорска поздравил горожан песней в караоке
Фото: wikimedia/Андрей Шипилов
Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар исполнил песню для горожан во время празднования Дня Конституции, сообщает Zakon.kz.
На видео, опубликованном в соцсетях, градоначальник исполняет в караоке композицию "Сен келерсің" казахстанской группы "МузАрт" прямо на площади. Местные жители поддержали акима аплодисментами и танцами.
Пользователи оценили креативное решение акима и оставили немало одобрительных комментариев под публикацией:
- Молодец, не каждый так может сделать. Постоянно видим его на городских мероприятиях.
- Очень хороший аким! Благодарю за то, что много для народа делаете, наш аким всегда с народом.
- Приятно смотреть и слушать.
Напомним, 30 августа 2024 года в Усть-Каменогорске одновременно с Днем Конституции отмечали и День города.
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