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Аким Усть-Каменогорска поздравил горожан песней в караоке

Усть-Каменогорск, город Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 13:47 Фото: wikimedia/Андрей Шипилов
Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар исполнил песню для горожан во время празднования Дня Конституции, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном в соцсетях, градоначальник исполняет в караоке композицию "Сен келерсің" казахстанской группы "МузАрт" прямо на площади. Местные жители поддержали акима аплодисментами и танцами.

Пользователи оценили креативное решение акима и оставили немало одобрительных комментариев под публикацией:

  • Молодец, не каждый так может сделать. Постоянно видим его на городских мероприятиях.
  • Очень хороший аким! Благодарю за то, что много для народа делаете, наш аким всегда с народом.
  • Приятно смотреть и слушать.

Напомним, 30 августа 2024 года в Усть-Каменогорске одновременно с Днем Конституции отмечали и День города.

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