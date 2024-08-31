Аким Усть-Каменогорска поздравил горожан песней в караоке

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар исполнил песню для горожан во время празднования Дня Конституции, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном в соцсетях, градоначальник исполняет в караоке композицию "Сен келерсің" казахстанской группы "МузАрт" прямо на площади. Местные жители поддержали акима аплодисментами и танцами.

Пользователи оценили креативное решение акима и оставили немало одобрительных комментариев под публикацией:

Молодец, не каждый так может сделать. Постоянно видим его на городских мероприятиях.

Очень хороший аким! Благодарю за то, что много для народа делаете, наш аким всегда с народом.

Приятно смотреть и слушать.

Напомним, 30 августа 2024 года в Усть-Каменогорске одновременно с Днем Конституции отмечали и День города.