Миллиардер Пол Сингер предупреждает инвесторов о высоком риске рецессии

Владелец хедж-фонда Пол Сингер, предсказавший кризис 2008 года и всплеск инфляции после COVID, прогнозирует длительный период низкой доходности активов, отмечая, что экономика США переживает чрезвычайно опасный и запутанный период, сообщает Zakon.kz.

В интервью Wall Street Journal основатель Elliott Management и один из самых известных в мире управляющих капиталом миллиардер Пол Сингер отметил, что финансовые рынки сталкиваются с множеством препятствий помимо и без того сложной макроэкономической ситуации, поскольку ФРС и другие Центробанки продолжают повышать процентные ставки, чтобы бороться с упорно высокой инфляцией.

"Оценки по-прежнему очень высоки. Существует значительная вероятность рецессии. Мы видим возможность длительного периода низкой доходности финансовых активов, низкой доходности недвижимости и корпоративной прибыли, а уровня безработицы выше, чем сейчас, и большой инфляции в следующем раунде". Пол Сингер

Спикер полагает, что если грянет следующая рецессия, центральные банки снова ослабят денежно-кредитную политику, думая, что инфляция побеждена. Но инфляция вернется, возможно, даже больше, чем раньше, а это означает, что высокие ключевые ставки должны будут оставаться дольше.

Сингер был одним из первых, кто сказал о кризисе субстандартной ипотеки, которая стала началом финансового кризиса 2007-2008 годов, и предупредил о высокой инфляции в начале пандемии COVID-19.

К слову, в своем письме инвесторам в апреле 2020 года, как напоминает издание Business Inside, Пол Сингер также выражал сомнение в том, что центральные банки начнут нормализовать денежно-кредитную политику после того, как нынешняя чрезвычайная ситуация закончится.

"Мир явно приблизился к переломному моменту, после которого печатание денег, цены и рост долга движутся по восходящей спирали, которую, как понимают денежные власти, нельзя сломить, кроме как ценой глубокой рецессии и кредитного коллапса", – написал тогда Сингер.

Напомним, субстандартная ипотека – это ипотечный кредит, который обычно выдается заемщикам с низким кредитным рейтингом. В 2007 году в США разразился ипотечный кризис, связанный именно с субстандартной ипотекой. Он проявился резким ростом количества невыплат по данным кредитам с высоким уровнем риска и стал началом финансового кризиса 2007-2008 годов, переросшего в мировой экономический.