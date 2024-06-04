Инфляционное давление: в МВФ назвали главные риски для экономики Казахстана

Представители Международного валютного фонда (МВФ) завершили визит в РК и представили прогноз по экономике и инфляции на текущий год, сообщает Zakon.kz.

Представители МВФ посетили Казахстан 23-31 мая 2024 года. По итогам визита было опубликовано заключительное заявление, которое содержит обзор текущего финансово-экономического развития страны, а также основные выводы и рекомендации, сообщается на сайте Национального банка РК.

По оценкам МВФ, экономика и финансовый сектор Казахстана остаются устойчивыми, но риски ухудшения перспектив значительны.

"Риски ухудшения перспектив остаются существенными. Внешние риски включают более медленный, чем прогнозируется, рост торговых партнеров или более высокое давление импортированной инфляции". МВФ

В числе внутренних рисков эксперты назвали последствия паводков, инфляционное давление (в результате повышения тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги), которое также может усилить социальную напряженность.

При этом, по словам главы миссии МВФ в Казахстане Николя Бланше, экономика Казахстана остается устойчивой.

"Реальный ВВП увеличился на 5,1% в 2023 году, а инфляция снизилась до 8,7% в апреле 2024 года, в том числе в результате снижения международных цен на продовольствие и разумной денежно-кредитной политики. По прогнозам, в 2024 году рост инфляции снизится примерно до 3,5%, чему будет способствовать высокая активность в промышленности, строительстве и сфере услуг, таким образом к концу года инфляция может приблизиться к 8%". Николя Бланше

Глава миссии МВФ добавил, что финансовый сектор сохранил высокие уровни капитала и ликвидности на фоне повышенного роста кредитования, особенно потребительского кредитования.

В МВФ подчеркнули, что денежно-кредитная политика была достаточно жесткой и должна оставаться такой до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню в 5%.

"Национальный банк Казахстана понизил учетную ставку до 14,5% 31 мая 2024 года. Возможности для дальнейшего снижения ставок ограничены сильным внутренним спросом и перспективой дальнейшего повышения тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги". МВФ

Кроме этого, в МВФ ожидают ужесточения бюджетной политики в 2024 году.

"Хотя на 2024 год бюджет обоснованно предусматривает более жесткую бюджетную политику, снижение поступлений в бюджет в начале 2024 года и необходимость устранения последствий недавних паводков могут затруднить достижение этой цели". Николя Бланше

По мнению экспертов МВФ, чтобы укрепить доверие к среднесрочным бюджетным обязательствам, новый Бюджетный кодекс должен ужесточить бюджетные правила. При этом в фонде считают, что предстоящее введение нового Налогового кодекса может дать возможность увеличить ненефтяные доходы. Также миссия МВФ рекомендует повысить ставку налога на добавленную стоимость и ускорить отмену обременительных налоговых льгот, сказано в сообщении фонда.