Во Франции нарушено производство 16% электроэнергии из-за протестов

Около 16% общего производства электроэнергии в стране было нарушено, поскольку тысячи людей продолжают протестовать против пенсионных реформ, сообщает Zakon.kz.

Техническое обслуживание девяти французских ядерных реакторов было прервано из-за забастовки против запланированных правительством пенсионных реформ, сообщает Sky News.



Также было заблокировано около 8,2 гигаватт электроэнергии на тепловых, гидро- и атомных станциях страны. Однако импорт из соседних стран составил менее одного гигаватта, что говорит о достаточном уровне предложения для удовлетворения спроса. Все реакторы эксплуатируются компанией EDF.

6 апреля около 100 протестующих перекрыли дорогу, ведущую к первому терминалу аэропорта Шарль де Голль, и вошли в здание терминала на 11-й день общенациональной забастовки.

Тысячи людей вновь собрались в городах на демонстрации против противоречивых реформ, которые изменят пенсионный возраст во Франции с 62 до 64 лет.

Ранее протестующие подожгли один из любимых ресторанов Макрона La Rotonde.