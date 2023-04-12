В Казахстане введут новые правила уплаты соцотчислений с 1 июля

Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ "О некоторых вопросах системы социального страхования и оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере", сообщает Zakon.kz.

Поправки вносятся в связи с нормами Социального кодекса.

В частности, утверждаются:

Правила исчисления и уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и взысканий по ним;

Правила и случаи осуществления возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений;

Правила выдачи участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений;

Правила предоставления информации плательщикам о состоянии и движении социальных отчислений.

Так, новые правила исчисления и уплаты социальных отчислений в ГФСС социальные отчисления будут исчисляться также по ставке 3,5% от объекта исчисления социальных отчислений, а с 1 января 2025 года – 5%.

Для налоговых агентов, выбравших уплату соцотчислений в составе единого платежа, ставка соцотчислений будет установлена в размере 3,2% от объекта исчисления социальных отчислений, а с 1 января 2025 года – 4,5%.

Доля социальных отчислений в ставке единого платежа составляет:

с 1 января 2023 года – 16%;

с 1 января 2024 года – 14,9%;

с 1 января 2025 года – 18,9%;

с 1 января 2026 года – 18,1%;

с 1 января 2027 года – 17,4%;

с 1 января 2028 года – 17,1%.

Правила также предусматривают, что в расходы работодателя включается денежное содержание военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов.



Объектами исчисления социальных отчислений для индивидуальных предпринимателей, глав и совершеннолетних членов крестьянских или фермерских хозяйств, для лиц, занимающиеся частной практикой, являются:

за себя и членов крестьянских или фермерских хозяйств – сумма получаемого дохода, определяемая ими самостоятельно для целей исчисления социальных отчислений в свою пользу, равная доходу, определяемому для перечисления обязательных пенсионных взносов в свою пользу, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления в Фонд, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговом кодексом.

за наемных работников – расходы, выплачиваемые работнику в виде доходов в качестве оплаты труда, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления в Фонд.

Объектами исчисления социальных отчислений для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа является 1 МРП (3450 тенге) в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратный размер месячного расчетного показателя в других населенных пунктах.

Объектом исчисления социальных отчислений для индивидуальных помощников является материальная выгода, выплачиваемая им местными исполнительными органами и иными юридическими лицами.

Приказ будет введен в действие с 1 июля 2023 года.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 апреля.