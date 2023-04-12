В Казахстане введут новые правила уплаты соцотчислений с 1 июля
Поправки вносятся в связи с нормами Социального кодекса.
В частности, утверждаются:
- Правила исчисления и уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и взысканий по ним;
- Правила и случаи осуществления возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений;
- Правила выдачи участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений;
- Правила предоставления информации плательщикам о состоянии и движении социальных отчислений.
Так, новые правила исчисления и уплаты социальных отчислений в ГФСС социальные отчисления будут исчисляться также по ставке 3,5% от объекта исчисления социальных отчислений, а с 1 января 2025 года – 5%.
Для налоговых агентов, выбравших уплату соцотчислений в составе единого платежа, ставка соцотчислений будет установлена в размере 3,2% от объекта исчисления социальных отчислений, а с 1 января 2025 года – 4,5%.
Доля социальных отчислений в ставке единого платежа составляет:
- с 1 января 2023 года – 16%;
- с 1 января 2024 года – 14,9%;
- с 1 января 2025 года – 18,9%;
- с 1 января 2026 года – 18,1%;
- с 1 января 2027 года – 17,4%;
- с 1 января 2028 года – 17,1%.
Правила также предусматривают, что в расходы
работодателя включается денежное содержание военнослужащих, сотрудников
специальных государственных и правоохранительных органов.
Объектами исчисления социальных отчислений для индивидуальных предпринимателей, глав и совершеннолетних членов крестьянских или фермерских хозяйств, для лиц, занимающиеся частной практикой, являются:
- за себя и членов крестьянских или фермерских хозяйств – сумма получаемого дохода, определяемая ими самостоятельно для целей исчисления социальных отчислений в свою пользу, равная доходу, определяемому для перечисления обязательных пенсионных взносов в свою пользу, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления в Фонд, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговом кодексом.
- за наемных работников – расходы, выплачиваемые работнику в виде доходов в качестве оплаты труда, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления в Фонд.
Объектами исчисления социальных отчислений для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа является 1 МРП (3450 тенге) в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратный размер месячного расчетного показателя в других населенных пунктах.
Объектом исчисления социальных отчислений для индивидуальных помощников является материальная выгода, выплачиваемая им местными исполнительными органами и иными юридическими лицами.
Приказ будет введен в действие с 1 июля 2023 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 апреля.