Что изменилось в правилах уплаты соцотчислений в Казахстане

Министр труда приказом от 23 января 2025 года внесла изменения в приказ "О некоторых вопросах системы социального страхования и оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере", сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки коснулись Правил исчисления и уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) и взысканий по ним.

В частности, расширено понятие плательщика социальных отчислений.

Так, в число плательщиков включили налоговых агентов, определенных налоговым законодательством РК, осуществляющих уплату социальных отчислений в ГФСС за граждан, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).

Также в качестве плательщика социальных отчислений признаются местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам в соответствии с абзацем девятым подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Налогового кодекса, а также оператор интернет-платформы, определенный подпунктом 1) пункта 2 статьи 102 Социального кодекса, уплачивающий социальные отчисления за лиц, указанных в подпункте 7) части первой статьи 243 Социального кодекса. Напомним, в данной норме речь идет об индивидуальных предпринимателях, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения.

Помимо этого, поправками определен объект исчисления социальных отчислений по договорам ГПХ:

объектом для лиц является сумма получаемого ими дохода от выполнения работ (оказания услуг) по договорам ГПХ, заключенного с плательщиком, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления.

При этом ежемесячный объект исчисления социальных отчислений для лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, что составляет 595 000 тенге в 2025 году, а если объект исчисления социальных отчислений за календарный месяц составляет менее 1 МЗП (менее 85 000 тенге), то социальные отчисления исчисляются и уплачиваются, исходя из минимального размера заработной платы.

Предусматривается, что плательщики осуществляют исчисление (удержание) и перечисление социальных отчислений за лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.

Кроме того, из документа исключены нормы по исчислению и уплате социальных отчислений для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.

Второй документ, в который внесены правки, это Правила и случаи осуществления возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений.

В данные Правила аналогичным образом внесены дополнения в понятие плательщика социальных отчислений в отношении налоговых агентов, осуществляющих уплату социальных отчислений за физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, местных исполнительных органов или юридических лиц при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам, и оператора интернет-платформы, которые вводятся в действие с 8 февраля 2025 года.

Помимо этого, с 1 сентября 2025 года вводятся дополнения, согласно которым для получения возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату потребуется нотариально заверенное заявление о согласии лиц, получающих доходы по договорам ГПХ (согласие).

Такое согласие потребуется исключительно в случае, если производится возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений лиц, получающих доходы по договорам ГПХ.

В случае подачи заявления плательщиком, осуществляющим уплату социальных отчислений за лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, портал направляет в их личный кабинет запрос в форме уведомления на получение согласия на возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений.

Если указанные лица в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления в личный кабинет на портале не дали согласия на возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и (или) пени, то портал завершит процесс оказания государственной услуги и уведомит об этом услугополучателя в личном кабинете.

В документе говорится, что портал при согласии указанных лиц на возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений автоматически формирует электронное заявление, удостоверенное посредством ЭЦП услугополучателя, с приложением реквизитов услугополучателя, на которые необходимо перечислить излишне (ошибочно) уплаченные социальные отчисления или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений и направляет в ИС МТСЗН.

Приказ вводится в действие с 8 февраля 2025 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 сентября 2025 года.