Депутат предлагает блогерам и общественникам окунуться в атмосферу армии

12 апреля на заседании Мажилиса депутат Константин Авершин отметил, что в настоящее время обостряется дискуссия о состоянии Вооруженных сил Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, как правило, этим занимаются так называемые "диванные эксперты", не имеющие и не имевшие отношения к службе в армии.

"Очевидно, что данная тема требует ответственного подхода и не терпит словоблудия. В то же время надо понимать, что общественность должна быть хорошо информирована о состоянии дел в Вооруженных силах Казахстана. Дело касается как вопросов обеспечения национальной безопасности, так и жизни, и здоровья призывников, которые являются сыновьями, братьями, родными людьми". Константин Авершин

Поэтому для повышения правдивости информации, доносимой до общества, в том числе со стороны блогеров и так называемых лидеров общественного мнения, Авершин выступил со следующей инициативой.

"Проработать с Министерством обороны Республики Казахстан возможность нахождения в воинских частях на условиях прохождения срочной военной службы гражданских лиц, не призывавшихся в соответствии с законом РК "О всеобщей воинской обязанности и военной службы" (по отсрочке либо другим основаниям), на временных условиях (1-3 месяца) в добровольном порядке после прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии". Константин Авершин

Данная мера, как отметил народный избранник, позволит лицам, действительно заинтересованным в правдивом освещении аспектов прохождения военной службы, из числа блогеров, журналистов, лидеров общественного мнения, самим окунуться в атмосферу армии. Обществу – получение альтернативных репортажей из рядов Вооруженных сил РК.

"Плюс это позволит всем желающим, настоящим патриотам, на деле внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны. Почувствовать на себе все реальные трудности и тяготы воинской службы. Думаю, это многое изменит в их мировоззрении". Константин Авершин

Кроме того, он считает, что таким образом повысится и ответственность лиц, распространяющих информацию о службе.

"Также данная мера позволит желающим лицам, по тем или иным обстоятельствам не проходившим срочную военную службу, не державшим в руках автомат, восполнить пробел хотя бы в объеме начальной военной подготовки", – заключил Авершин.