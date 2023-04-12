В Казахстане появятся электронные медицинские книжки

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал Правила выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам будут выдаваться два вида медкнижек:

личная медицинская книжка – персональный документ, в который заносятся результаты обязательных медицинских осмотров с отметкой о допуске к работе;

личная электронная медицинская книжка – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию подлинного документа в электронно-цифровой форме.

Личная медицинская книжка выдается с отметкой о допуске к работе. Электронная медкнижка выдается в электронно-цифровой форме с отметкой о допуске к работе и удостоверена посредством ЭЦП.

Выдача обоих видов медкнижек осуществляется организацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность и медицинскую информационную систему (МИС) с модулем электронных медкнижек.

Личная медкнижка содержит данные:



Фотография владельца в личной медицинской книжке закрепляется в электронном формате. Сведения о владельце личной медицинской книжки по удостоверению личности или паспорту, его личная подпись, серия и номер личной медицинской книжки. Профессия и должность, место работы, дата рождения, место жительства владельца личной медицинской книжки.

Приказом руководителя организации, осуществляющей обязательные медицинские осмотры, назначается ответственное лицо (врач терапевт) за учет, ведение и выдачу личной медицинской книжки по результатам проведенного обязательного медицинского осмотра и лабораторных исследований.



Результаты врачебных осмотров и лабораторных исследований вносятся в МИС и в личную медицинскую книжку.

В случае диагностирования инфекционного или паразитарного заболевания, а также выявления носительства возбудителей инфекционных заболеваний, являющихся противопоказанием к допуску работе, специалист направляет работника для лечения в соответствующую лечебно-профилактическую организацию по месту жительства.

Результат рентгенологического обследования владельца личной медицинской книжки вносится с вложением снимка и заключением врача, которое закрепляется его личной электронной цифровой подписью.



В личной медицинской книжке указывается срок допуска к работе с указанием даты, Ф.И.О., ЭЦП подписи специалиста и QR-кода субъекта здравоохранения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 апреля.