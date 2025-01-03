Санитарные книжки и медицинские справки перейдут в цифровой формат в Казахстане

С нового года выдача, учет и ведение личных медицинских книжек переводятся в электронный формат. Внедрение этого механизма позволит гражданам предоставлять документ сразу в нескольких организациях, что сэкономит их время и средства, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в правительстве, на сегодня санитарные книжки имеются у порядка 1,6 млн казахстанцев.

Изменения коснутся и выдачи других медицинских документов. Для удобства граждан с бумажного носителя в электронный формат также планируется перевести:

Больничный лист;

075/у "Медицинская справка";

026/у "Заключение ВКК";

073/у "Справка о допуске к управлению ТС";

069/у "Санаторно-курортная карта";

052-2/у "Паспорт здоровья ребенка";

076/у "Получение разрешения на оружие";

038/у "Справка о временной нетрудоспособности".

"Для этого в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем. Передаваться документы в третьи руки будут только с согласия граждан с помощью приложения "eGov mobile", в котором есть доступ к медицинским данным в разделе "еDensaulyq". Правительство РК

Кроме того, с нового года информированное согласие или отказ от вакцинации ребенка также будут регистрировать в электронном виде. Алгоритм действий изменится только в том случае, если привитый пациент пожалуется на осложнения после вакцинации – врач будет обязан немедленно оказать помощь, оформить электронное извещение и передать его в госорганы.

Ранее в Минздраве разъяснили, что перевод медицинских книжек в онлайн-формат позволит сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость повторного посещения терапевта для получения штампа о допуске к работе.