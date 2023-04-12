В Павлодарской области двухлетний ребенок погиб в ДТП
Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
Вечером 9 апреля на пересечении автодорог Ленинский-Курчатов и Аксу-Уштерек, вблизи города Аксу, столкнулись Тoyota Corona и Audi-80. В результате дорожно-транспортного происшествия скончался двухлетний малыш, сообщает Zakon.kz.
По данному факту, как уточнили в полиции региона, начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.
"В результате ДТП малолетний пассажир 2021 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров с травмами госпитализированы".Пресс-служба ДП Павлодарской области
Автомашины водворены на штрафстоянку, добавили в полиции.
10 апреля в Павлодарской области годовалая девочка чуть не утонула в ведре с водой, врачам едва удалось спасти ребенка.
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