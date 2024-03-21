Трассу затопило в Павлодарской области
Фото: pixabay
Талые воды затопили автодорогу Ленинский – Аксу – Коктобе – Б. Акжар – г. Курчатов, сообщает Zakon.kz.
По информации национального оператора по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол", 21 марта 2024 года на участке километра 213 автодороги зафиксирован перелив скопившихся талых вод на дорожном резерве в двух местах.
Отмечается, что сейчас проходит капитальный ремонт этой автодороги.
"Общая длина перелива – 10 метров и высота – 0,5 см. На данном участке отсутствует существующая водопропускная труба. В настоящее время ведется работа по отводу талых вод. Не имеется опасности разрушения автомобильной дороги и земляного полотна. Движение транспорта не ограничено", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 20 марта в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области талые воды затопили автодорогу местного значения.
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