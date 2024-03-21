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Трассу затопило в Павлодарской области

Трассу затопило в Павлодарской области , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 20:21 Фото: pixabay
Талые воды затопили автодорогу Ленинский – Аксу – Коктобе – Б. Акжар – г. Курчатов, сообщает Zakon.kz.

По информации национального оператора по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол", 21 марта 2024 года на участке километра 213 автодороги зафиксирован перелив скопившихся талых вод на дорожном резерве в двух местах.

Отмечается, что сейчас проходит капитальный ремонт этой автодороги. 

"Общая длина перелива – 10 метров и высота – 0,5 см. На данном участке отсутствует существующая водопропускная труба. В настоящее время ведется работа по отводу талых вод. Не имеется опасности разрушения автомобильной дороги и земляного полотна. Движение транспорта не ограничено", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что 20 марта в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области талые воды затопили автодорогу местного значения. 

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Диана Абдуллаева
Казавтожол Павлодарская область
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