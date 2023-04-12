Почему мартовский отчет об инфляции в США может расстроить фондовый рынок

Основатель Mott Capital Management Майкл Крамер считает, что индекс потребительских цен, который выйдет 12 апреля вкупе с опубликованным в пятницу 7 апреля отчетом о занятости, может разрушить надежды инвесторов на снижение ставок, сообщает Zakon.kz.

Инвесторы на фондовом рынке США будут внимательно следить за отчетом по инфляции, который должен быть опубликован 12 апреля, поскольку он станет одним из последних ключевых данных перед следующим изменением процентной ставки Федеральной резервной системы США.

Данные по занятости за март, опубликованные в минувшую пятницу, указывают на устойчивый рынок труда и рассматриваются как увеличивающиеся шансы на очередное повышение ставок на 25 базисных пунктов в следующем месяце, пишет MarketWatch.

Согласно опросу экономистов Dow Jones, проведенному в прошлом месяце, ожидается, что мартовский индекс потребительских цен от Федерального бюро статистики труда США (CPI – отслеживает изменения в ценах, уплачиваемых потребителями за товары и услуги), покажет рост на 5,2% по сравнению с прошлым годом.

Ожидается, что базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продукты питания, энергию и топливо, вырастет на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, или на 5,6% в годовом исчислении. Прирост базовой ставки за 12-месячный период снизился до 5,5% в феврале.

"Если общий индекс потребительских цен будет соответствовать ожиданиям или же незначительно отличаться, то, вероятно, ФРС поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов в мае. Вероятность повышения ставки Федрезервом увеличилась до 70% с примерно 50% до опубликованного пятничного отчета о занятости. Если не произойдет существенного отличия от прогноза по индексу потребительских цен, ФРС повысит свою учетную ставку выше 5%, потому что инфляция остается слишком высокой". Майкл Крамер

Однако вышедший в пятницу отчет по занятости за март укрепил ожидания того, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) еще раз повысит процентные ставки. Подтверждается это ожидание и инструментом CME FedWatch, за день до публикации данных о занятости трейдеры на рынке фьючерсов на федеральные фонды увидели уменьшающуюся вероятность того, что ФРС не изменит ставки, поскольку в центре внимания растущие опасения по поводу рецессии.

"Это событие может расстроить фондовый рынок, поскольку он уже учел в котировках паузу ФРС и снижение ставок, учитывая недавнее ралли с середины марта и высокие показатели в технологическом и чувствительном к процентным ставкам Nasdaq", – подчеркнул Крамер.

Вместе с тем, по мнению Майкла Крамера, недавнее ралли акций мегакапитализации и акций роста может быть "должно быть скорректировано", если экономические данные продолжат поддерживать очередное повышение ставок в мае и отсутствие снижения ставок к концу 2023 года.

Отметим, что после неплохого завершения 1 квартала головокружительное ралли акций роста на прошлой неделе начало сходить на нет благодаря технологическому индексу Nasdaq Composite, который за прошлую неделю упал на -1,1%, индекс S&P 500 снизился на -0,10% за неделю.