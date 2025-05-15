Отчет ОПЕК: снижение добычи в Казахстане и растущий дефицит

Майский отчет ОПЕК выявил усиление дефицита предложения на мировом рынке нефти, несмотря на снижение цен в апреле. Данные указывают на устойчивый спрос, который превышает фактическую добычу стран ОПЕК+, что создает предпосылки для роста цен, сообщает Zakon.kz.

Тем не менее, ключевыми факторами неопределенности остаются соблюдение квот участниками соглашения, а также внешние риски, включая темпы роста экономики Китая и действия ФРС.

Рынок в напряжении

Согласно ежемесячному докладу ОПЕК, опубликованному в среду, 14 мая, организация пересмотрела в сторону понижения прогноз по росту поставок нефти из стран, не входящих в картель, на 2025 год.

Ожидается, что в текущем году прирост добычи за пределами ОПЕК+ составит порядка 800 тыс. баррелей в сутки (бс). Этот показатель на 100 тыс. бс меньше, чем прогнозировалось месяцем ранее (900 тыс. бс). В ОПЕК полагают, что замедление темпов роста добычи за пределами альянса упростит задачу по стабилизации баланса на глобальном рынке.

Аналитики картеля связывают данный пересмотр с прогнозируемым сокращением инвестиций в Upstream-сектор (разведка и добыча) за пределами группы. По оценкам ОПЕК, в 2025 году эти инвестиции могут сократиться примерно на 5% в сравнении с предыдущим годом, хотя в 2024 году они демонстрировали рост примерно на 3 млрд долларов, достигнув уровня в 299 млрд долларов. В докладе подчеркивается, что "потенциальное влияние снижения инвестиций в разведку и добычу нефти на уровень добычи в 2025 и 2026 годах будет представлять собой проблему".

Основным драйвером роста добычи вне картеля по-прежнему остаются США, но и их прогноз роста на этот год ОПЕК снизила с 400 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки.

Фото: OPEC

Аппетит не ослабевает

Прогнозы по мировому спросу на нефть на 2025 и 2026 годы остались неизменными после незначительного пересмотра в предыдущем месяце. Согласно отчету, в 2025 году глобальный спрос ожидается на отметке 105,0 млн баррелей в сутки (что соответствует росту на 1,3 млн баррелей в сутки относительно 2024 года), а в 2026 году – 106,28 млн баррелей в сутки (прирост на 1,28 млн бс). Эта оценка учитывает динамику спроса в первом квартале и влияние торговых ограничений. Недавнее торговое соглашение между США и Китаем оценивается как фактор, способствующий снижению неопределенности и потенциальной нормализации торговых потоков.

Картель и дефицит

В апреле 2025 года общая добыча нефти странами расширенной группы ОПЕК+ зафиксировала снижение на 106 тыс. баррелей в сутки, составив 40,92 млн. Отчет детализирует разнонаправленную динамику среди участников: Саудовская Аравия нарастила добычу на 49 тыс. баррелей в сутки, а Россия – на 12 тыс. При этом ряд стран сократили производство, включая Казахстан (снижение на 41 тыс. баррелей в сутки, до 1,823 млн баррелей в сутки), Венесуэлу (падение на 34 тыс. баррелей в сутки), а также Иран, Ливию и Нигерию.

Центральным выводом отчета стало констатация усиления рыночного дисбаланса.

По расчетам ОПЕК, требуемый объем поставок сырой нефти от стран ОПЕК+ для балансировки рынка составил в апреле 42,0 млн баррелей в сутки. На фоне фактической добычи в 40,916 млн баррелей в сутки, дефицит предложения на рынке достиг 1,084 млн. Для сравнения, в марте этот показатель был ниже и составлял 0,978 млн баррелей в сутки, что демонстрирует нарастание дефицита.

Кейс Казахстана

Для Казахстана отчет ОПЕК содержит как глобальные, так и специфические моменты. В частности, как отмечают аналитики Profinance со ссылкой на данные Reuters:

"В предыдущие периоды Казахстан уже сталкивался с критикой по поводу перепроизводства или недостижения целевых уровней. Последний отчет вновь ставит страну в ряд участников, чья дисциплина может быть под вопросом. В условиях, когда ОПЕК+ стремится балансировать рынок и поддерживает квоты для создания дефицита, любое отступление от договоренностей может привлечь внимание и, возможно, вызвать давление со стороны других участников блока". Profinance

Вместе с тем, Министерство энергетики РК представило официальную позицию по объемам добычи в апреле и выполнению обязательств в рамках ОПЕК+. Согласно заявлениям министра энергетики Алмасадама Саткалиева, некоторое увеличение объемов производства было связано с проведением тестовых работ в рамках проекта будущего расширения и управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз.

"Эти работы носят временный характер и являются частью технологического процесса подготовки к выходу проекта на полную мощность, который запланирован на вторую половину текущего года". Алмасадам Саткалиев

Ценовые пляски

Примечательно, что апрельское снижение общей добычи в рамках ОПЕК+ произошло на фоне планов группы по постепенному наращиванию поставок в мае и июне. Давление на нефтяные котировки в последние недели было обусловлено как этими ожиданиями по увеличению предложения от ОПЕК+, так и сохраняющимися торговыми противоречиями и введенными США тарифными ограничениями.

Мировой эталон Brent торговался немногим ниже 66 долларов за баррель, при этом 5 мая его стоимость кратковременно опускалась до уровня порядка 60 долларов, что стало минимальным значением с 2021 года.

Взгляд в будущее

Несмотря на апрельскую коррекцию цен, последний отчет ОПЕК подчеркивает фундаментальную напряженность на рынке, обусловленную устойчивым спросом и контролем предложения со стороны ОПЕК+, ведущим к росту дефицита.

Как отмечает экономист Руслан Султанов, комментируя данные ОПЕК:

"Несмотря на стабилизацию спроса и незначительный рост добычи, рынок снова начинает входить в фазу дефицита. Это может стать основой для укрепления цен – по крайней мере в интерпретации самой ОПЕК. Однако, как всегда, многое зависит от темпов восстановления Китая, решения ФРС по ставкам и геополитических настроений. Казахстан, на фоне других, вновь среди стран, не выполняющих квоты – и это, возможно, снова поставит вопрос об ответственности и дисциплине участников". Руслан Султанов

Для Казахстана, помимо глобальных трендов, критически важным останется вопрос соблюдения договоренностей ОПЕК+ и его позиционирования внутри этого ключевого альянса, – подчеркивают все аналитики.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении добиться снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель. Однако эксперты отрасли высказывали сомнения в реалистичности такого сценария, указывая на предел рентабельности добычи в районе 60 долларов. Сегодня баррель нефти Brent торгуется по 64,46 доллара (+1,63% за сутки).