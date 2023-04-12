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В Алматы после камнепада перекрыли дорогу на Медеу

камнепад, перекрытие дороги на Медеу Фото: Facebook/kanat.taipakhov
11 апреля в бассейне реки Киши Алматы в районе горы Мохнатка произошел камнепад. В связи с этим, как сообщили Zakon.kz в пресс-службе ДЧС города, дорога на Медеу перекрыта.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Из-за осадков и лавинной опасности повсеместно выставлены блокпосты.

Также отмечено, что большая часть камнепада осталась в пазухах защитной стенки, однако частично повреждена защитная стенка, а также защитные сетки, согнуты две стойки.

"В связи с возможными повторными камнепадами специалистами ГУ "Казселезащита" выданы рекомендации в КГУ ГРПП "Медеу" о полном закрытии участка автодороги. В настоящее время дорога (Медеу –Шымбулак) перекрыта. Работы проводят службы города".Пресс-служба ДЧС Алматы

Специалисты настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.

"Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности! Если вам необходима помощь, звоните по телефонам: "112", "109" или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")".Пресс-служба ДЧС Алматы

11 апреля в ДЧС Алматы предупредили о "мокрых" лавинах.

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