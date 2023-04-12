Казахстанцы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней

МИД РК подготовил проект постановления правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане обоих государств освобождаются от визовых требований для осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Если же граждане государства одной из сторон намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше предусмотренного срока, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства.

Действительными проездными документами для казахстанцев являются:

паспорт гражданина РК;

свидетельство на возвращение в РК.

Действительными проездными документами КНР являются:

полуслужебный паспорт гражданина КНР;

обычный паспорт гражданина КНР;

временный проездной документ.

Как поясняется, соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента РК в Китайскую Народную Республику.

"Подписание настоящего проекта соглашения даст возможность укреплению тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установлению упрощенного безвизового порядка для владельцев национальных паспортов", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 апреля.

14 марта 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, во время встречи обсудили актуальность проведения саммита "Центральная Азия + Китай". Он пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР.