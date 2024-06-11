Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцы смогут посещать адмрайон Макао в Китае без виз

Казахстанцы смогут посещать адмраон Макао в Китае без виз, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 10:16 Фото: pixabay
МИД РК подготовил постановление правительства "Об утверждении Соглашения между правительством Казахстана и правительством специального административного района Макао КНР о взаимном освобождении от визовых требований", сообщает Zakon.kz.

"Граждане Республики Казахстан, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории Специального административного района Макао, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории района Макао без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать 14 календарных дней", – говорится в соглашении.

При этом жители Специального административного района Макао, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории Казахстана, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории РК без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать 14 календарных дней.

Проездной документ означает:

для граждан Казахстана:

  • действительный дипломатический паспорт,
  • действительный служебный паспорт,
  • действительный паспорт гражданина РК.

для постоянных жителей САР Макао:

  • действительный паспорт Специального административного района Макао.

Вместе с тем казахстанцы, которые владеют проездными документами и намереваются въехать на территорию САР Макао с целью работы, осуществления профессиональной деятельности, обучения и пребывания на период, превышающий 14 дней, должны получить визу в компетентных органах согласно правовым нормам САР Макао.

Как пояснили в МИДе, соглашение установит взаимное освобождении от визовых требований для владельцев всех видов паспортов и позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и САР Макао КНР.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июня.

Макао – специальный административный район Китая на юге страны, расположенный на противоположном от Гонконга берегу дельты Жемчужной реки. На культуру Макао большое влияние оказала Португалия, которая управляла территорией до 1999 года.

Город часто называют азиатским Лас-Вегасом благодаря его гигантским казино и торговым центрам на бульваре Котай-стрип, соединяющем острова Тайпа и Колоан. Со смотровой площадки Башни Макао высотой 338 метров открывается впечатляющий вид на окрестности.

Читайте также

Кандасы, репатрианты
В Казахстане обновили правила включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев
Поступление в вузы МВД: внесены изменения
Поступление в вузы МВД: внесены поправки
Казахский язык, государственный язык РК
Термины на государственном языке будут унифицировать в Казахстане
Лариса Черненко
Открытые НПА МИД РК Казахстан Китай 2024 год Туризм
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам
Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам
В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая
В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: