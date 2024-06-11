Казахстанцы смогут посещать адмрайон Макао в Китае без виз

МИД РК подготовил постановление правительства "Об утверждении Соглашения между правительством Казахстана и правительством специального административного района Макао КНР о взаимном освобождении от визовых требований", сообщает Zakon.kz.

"Граждане Республики Казахстан, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории Специального административного района Макао, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории района Макао без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать 14 календарных дней", – говорится в соглашении.

При этом жители Специального административного района Макао, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории Казахстана, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории РК без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать 14 календарных дней.

Проездной документ означает:

для граждан Казахстана:

действительный дипломатический паспорт,

действительный служебный паспорт,

действительный паспорт гражданина РК.

для постоянных жителей САР Макао:

действительный паспорт Специального административного района Макао.

Вместе с тем казахстанцы, которые владеют проездными документами и намереваются въехать на территорию САР Макао с целью работы, осуществления профессиональной деятельности, обучения и пребывания на период, превышающий 14 дней, должны получить визу в компетентных органах согласно правовым нормам САР Макао.

Как пояснили в МИДе, соглашение установит взаимное освобождении от визовых требований для владельцев всех видов паспортов и позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и САР Макао КНР.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июня.

Макао – специальный административный район Китая на юге страны, расположенный на противоположном от Гонконга берегу дельты Жемчужной реки. На культуру Макао большое влияние оказала Португалия, которая управляла территорией до 1999 года.

Город часто называют азиатским Лас-Вегасом благодаря его гигантским казино и торговым центрам на бульваре Котай-стрип, соединяющем острова Тайпа и Колоан. Со смотровой площадки Башни Макао высотой 338 метров открывается впечатляющий вид на окрестности.