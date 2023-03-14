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Касым-Жомарт Токаев планирует госвизит в Китай

Касым-Жомарт Токаев планирует госвизит в Китай Фото: akorda.kz
14 марта 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

"Во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отмечена актуальность проведения саммита "Центральная Азия + Китай", который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава государства высоко оценил миротворческие усилия председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

14 сентября 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Казахстан с государственным визитом. Его в аэропорту Нур-Султана лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев. Они провели переговоры, осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий". Глава государства наградил председателя КНР орденом "Алтын Қыран".

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