В Нацбанке назвали причину ослабления тенге в марте

Национальный банк Казахстана (НБК) внимательно отслеживал ситуацию в марте на внутреннем и внешнем рынках, сообщив о готовности провести валютные интервенции в случае такой необходимости. Об этом рассказала замглавы Нацбанка Алия Молдабекова, сообщает Zakon.kz.

Однако ситуация, по ее словам, достаточно быстро адаптировалась к новым условиям, поэтому вмешательство Нацбанка не потребовалось.



"По итогам месяца курс тенге ослаб на 1,6% – до 452,7 тенге за доллар. В течение месяца поддержку тенге оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора и конвертация части активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в бюджет". Заместитель председателя НБК Алия Молдабекова

Она подчеркнула, что в течение марта на валютном рынке Казахстана наблюдался рост волатильности.

"Это произошло из-за ухудшения сентимента рыночных участников на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе США и Европы, а также в связи со снижением нефтяных котировок". Алия Молдабекова

Замглавы Нацбанка уточнила, что продажи квазигосударственных компаний составили 253 млн долларов, продажи из Национального фонда – 721 млн долларов.

"Это немного меньше нашего прогнозного значения в 750-800 млн долларов. Такая ситуация может возникнуть ввиду расхождений между фактическими и прогнозными данными о поступлениях на тенговый счет, либо корректировками изъятий со стороны Министерства финансов. В апреле, согласно имеющимся плановым ориентирам, ожидаемый объем продаж составит 550-650 млн долларов". Алия Молдабекова

Также она рассказала, что покупка валюты для пенсионных активов составила 232 млн долларов.

"В апреле объем таких покупок ожидается в размере 200-250 млн долларов". Алия Молдабекова

7 апреля 2023 года Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п. п.

