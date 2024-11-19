Доллар в районе 500: Нацбанк назвал причину ослабления тенге

Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на валютном рынке, где накануне, 18 ноября 2024 года, доллар продавали в районе 500 тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам зампреда НБК, совокупность внешних и внутренних факторов в последнее время привела к ослаблению тенге.

"Ситуация во внешнем секторе остается неблагоприятной из-за сохраняющейся высокой волатильности и глобальных экономических рисков. Доллар продолжил укрепление относительно валют как развитых, так и развивающихся рынков. Индекс DXY вырос до 106,2 пункта, увеличившись на 5,5% с конца сентября, в то время как индекс валют развивающихся рынков ЕМ продолжает снижаться, потеряв 4,1% с конца сентября", – сказала Алия Молдабекова 19 ноября 2024 года.

Она отметила, что на нефтяном рынке преобладает пессимистичный сентимент из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+. Это привело к снижению нефтяных котировок до 71-72 долларов США за баррель.

"На внутреннем валютном рынке наблюдается повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения на валютном рынке. Рост спроса на иностранную валюту обусловлен увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спроса на иностранную валюту". Алия Молдабекова

Зампред НБК подчеркнула, что снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние.

"В связи с чем для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Соответствующее постановление правительства Республики Казахстан и приказ Национального банка подготовлены и будут приняты в ближайшие дни. Ранее эта норма действовала до августа 2023 года, когда она была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями". Алия Молдабекова

Вместе с тем, как подчеркнула спикер, данная норма является эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков.

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