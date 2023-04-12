Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стрельба в банке в США: полицейские опубликовали кадры перестрелки

стрельба в банке Фото: Louisville Metro Police Department
В результате стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки, погибли пять человек. Нападавшим оказался сотрудник местного банка, сообщает Zakon.kz.

На видеозаписи с камеры офицера Кори Гэллоуэя видно, как стрелок выстрелил в полицейских.

Офицеры Кори Гэллоуэй и Николас Уилт были ранены. Николас Уилт упал у входа в банк, его коллега сумел спрятаться за клумбой. Нападавший по имени Коннор Стерджен стрелял из автомата АК-15.

Николас Уилт все еще проходит подготовку, его ранили в голову. Другие офицеры полиции прибыли на место и пытались вытащить его из зоны поражения. Они тоже попали под обстрел.

Заместитель начальника полицейского управления Луисвилла Пол Хамфри заявил, что полицейские не смогли разглядеть стрелка за стеклянными дверями. Лишь после того, как пули пробили стекло, они смогли установить местоположение стрелка и ликвидировать его. 

23-летний стрелок Конор Стерджен вел онлайн-трансляцию в Instagram. Его мотивы неизвестны. В результате нападения ранения получили девять человек, в том числе двое полицейских. Трое раненых, в том числе полицейский Николас Уилт, находятся в критическом состоянии.

Читайте также

В Алматы после камнепада перекрыли дорогу на Медеу

В Павлодарской области двухлетний ребенок погиб в ДТП

Медики отравились после ауызашара в одном из ресторанов Актау

Данияр Кунафин
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
жанаозеновцы
Протестующих в Астане нефтяников отправляют в Мангистау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления