Стрельба в банке в США: полицейские опубликовали кадры перестрелки

В результате стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки, погибли пять человек. Нападавшим оказался сотрудник местного банка, сообщает Zakon.kz.

На видеозаписи с камеры офицера Кори Гэллоуэя видно, как стрелок выстрелил в полицейских.

Офицеры Кори Гэллоуэй и Николас Уилт были ранены. Николас Уилт упал у входа в банк, его коллега сумел спрятаться за клумбой. Нападавший по имени Коннор Стерджен стрелял из автомата АК-15.

Николас Уилт все еще проходит подготовку, его ранили в голову. Другие офицеры полиции прибыли на место и пытались вытащить его из зоны поражения. Они тоже попали под обстрел.



Заместитель начальника полицейского управления Луисвилла Пол Хамфри заявил, что полицейские не смогли разглядеть стрелка за стеклянными дверями. Лишь после того, как пули пробили стекло, они смогли установить местоположение стрелка и ликвидировать его.

23-летний стрелок Конор Стерджен вел онлайн-трансляцию в Instagram. Его мотивы неизвестны. В результате нападения ранения получили девять человек, в том числе двое полицейских. Трое раненых, в том числе полицейский Николас Уилт, находятся в критическом состоянии.