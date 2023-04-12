Узаконить продажу почек в Казахстане предлагает депутат

Депутат Гульдара Нурумова на пленарном заседании Мажилиса предложила за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Гульдара Нурумова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова указала на скандалы, связанные с незаконной пересадкой и изъятием человеческих органов.





По ее оценке, эти события откинули донорство в Казахстане назад – операций по трансплантологии становится все меньше на фоне роста количества нуждающихся в новых органах: если количество пересадок от прижизненных доноров увеличилось на 25%, то от посмертного донора количество операций уменьшилось в два раза.