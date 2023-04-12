Узаконить продажу почек в Казахстане предлагает депутат
Фото: primeminister.kz
Депутат Гульдара Нурумова на пленарном заседании Мажилиса предложила за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Депутат Гульдара Нурумова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова указала на скандалы, связанные с незаконной пересадкой и изъятием человеческих органов.
По ее оценке, эти события откинули донорство в Казахстане назад – операций по трансплантологии становится все меньше на фоне роста количества нуждающихся в новых органах: если количество пересадок от прижизненных доноров увеличилось на 25%, то от посмертного донора количество операций уменьшилось в два раза.
По ее словам, в настоящее время в листе ожидания состоит 3805 пациентов, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 90 детей. При этом наибольшее число пациентов – 91% – нуждаются в пересадке почки.
"В течение 2022 года из "листа ожидания" органов выбыло по причине смерти 320 человек, так и не дождавшись своей очереди. Один донор может спасти семь жизней. Трупное (посмертное) донорство в настоящее время стагнирует и не развивается, практически трансплантация производится только от родственных доноров. Многие опасаются, что врачи могут "не долечить" пациента, чтобы забрать его органы", – заявила депутат.
Она считает, что донорство и трансплантация органов должны поддерживаться на государственном уровне.
"В Иране и Пакистане продажа почек законна и регулируется, средняя цена – 5-6 тысяч долларов. Так как в Казахстане тоже можно встретить неофициальные объявления о продаже органов, то почему бы не изучить опыт зарубежных стран по продаже и покупке почек и возможность урегулировать этот процесс у нас".Гульдара Нурумова
По ее словам, действующий закон при подборе донора предполагает генетическую, близкую родственную связь, но нередко родственники не соответствуют совместимости.
"Чужой человек готов, но закон не разрешает. В связи с чем считаем необходимым рассмотреть возможность за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров, материального поощрения доноров от государства, а также рассмотреть возможность трансплантации органов от неродственных и посмертных доноров", – резюмировала депутат.
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