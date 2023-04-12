Дональд Трамп заявил, что не выйдет из президентской гонки, даже если его осудят

Бывший президент США Дональд Трамп поклялся остаться в президентской гонке 2024 года, даже если его осудят по делу о фальсификации деловых документов, сообщает Zakon.kz.

Ведущий Fox News Такер Карлсон спросил Дональда Трампа о том, не повлияют ли обвинения на желание баллотироваться на пост президента, сообщает New York Post.

"Нет, я бы никогда не отказался. Я бы не стал этого делать". Дональд Трамп

76-летний Трамп все еще может баллотироваться в президенты и даже возглавить страну в случае избрания. Если экс-президента признают виновным, в Конституции США нет пунктов, препятствующих его выдвижению.

"Если он окажется в тюрьме во время следующих президентских выборов, тот факт, что он находится в тюрьме, не помешает ему баллотироваться". Профессор конституционного права в Школе права Университета Северной Каролины Майкл Герхардт

4 апреля Дональд Трамп не признал себя виновным по 34 уголовным делам о фальсификациях деловых документов, связанных с предполагаемой выплатой порноактрисе Сторми Дэниелс "за молчание" в преддверии президентских выборов 2016 года.

Трамп отрицает наличие романа с Дэниелс и неоднократно заявлял, что "не сделал ничего плохого". До суда по его делу может пройти еще более года.