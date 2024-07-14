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Токаев осудил покушение на жизнь Трампа

Токаев осудил покушение на жизнь Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 08:41 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе президента заявили, что Токаев пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Трамп не отступил от своих планов, несмотря на покушение на его жизнь, и приедет на съезд Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин), как и планировал.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.


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