Токаев осудил покушение на жизнь Трампа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе президента заявили, что Токаев пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Трамп не отступил от своих планов, несмотря на покушение на его жизнь, и приедет на съезд Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин), как и планировал.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.



