Причину регулярных забастовок нефтяников в Казахстане озвучил депутат

Депутат Мажилиса Азат Перуашев в кулуарах 12 апреля высказался о забастовке нефтяников в Астане. По его словам, чтобы решить риски безработицы, нужно заключать долгосрочные контракты между нефтедобывающими и нефтесервисными компаниями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азат Перуашев назвал эту проблему системной. Она, по его словам, заключается в несправедливости и в непрозрачности отношений между сервисными компаниями и недропользователями.

"Мы видим, что когда работников предлагают трудоустроить в другие места, они говорят об отсутствии социального пакета, стабильной заработной платы, отпуска и так далее. Поэтому они хотят устроиться только в казахстанскую компанию", - пояснил он.

По его словам, рабочие не уверены, что у них завтра будет работа.

"Дело в том, что у нас эти тендеры, которые заканчиваются и начинаются каждый год – это возможность вымогать взятки, манипулировать. Такие контракты должны быть долгосрочными. Минимум на пять лет", – резюмировал Азат Перуашев.

Ранее он потребовал раскрыть условия контрактов по нефтегазовым месторождениям с иностранцами.