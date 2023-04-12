Раскрыть условия контрактов по нефтегазовым месторождениям с иностранцами потребовал Перуашев

Депутат партии "Ак жол" Азат Перуашев обратился с запросом к премьер-министру Алихану Смаилову, потребовав раскрыть условия соглашений о разделе продукции с иностранными инвесторами по крупнейшим нефтегазовым месторождениям – Карачаганак, Тенгиз и Кашаган, сообщает Zakon.kz.

С этим запросом партия уже обращалась к правительству сразу после того, как в Конституцию ввели норму о том, что земля, ее недра и другие природные ресурсы принадлежат народу Казахстана.

"Но в ответе от 15 августа 2022 года правительство отказалось раскрывать эти контракты, ссылаясь на возможное нежелание инвесторов. Получается, от народа, который теперь стал хозяином недр, чиновники хотят скрывать информацию, как этими недрами распоряжаются иностранные компании?" Азат Перуашев

Он привел ссылку из СМИ на международную консалтинговую компанию Wood Mackenzie, где была опубликована информация, что от эксплуатации крупнейшего нефтегазового месторождения Кашаган Казахстан получает лишь 2% прибыли. Все остальное, а это 98%, забирают иностранцы.

"Если эта информация соответствует действительности, то становится понятно, почему они не хотят открытости. При этом за 30 лет независимости ни один из иностранных инвесторов не построил ни один НПЗ, они просто вывозят и продают наши богатства. Не случайно в Казахстане каждый год дефицит ГСМ, который монополисты используют, чтобы поднимать цены". Азат Перуашев

Депутат поддержал иск правительства к иностранным инвесторам по Кашагану и Карачаганаку. Он отметил, что фракция неоднократно в предыдущие годы требовала защитить интересы казахстанских предприятий в работе с сырьевыми гигантами, в том числе – через меры офсетной политики, такие как импортозамещение и передача технической документации и лицензий на производство используемой самими недропользователями техники и оборудования, а также сервисных работ.

Азат Перуашев предположил, что именно завышенные расходы иностранных инвесторов по приобретению товаров и услуг и отнесены к несанкционированным расходам.

"Поддерживая эту позицию правительства, фракция "Ак жол" в то же время снова требует раскрыть условия соглашений о разделе продукции по всем нефтегазовым месторождениям. Только тогда народ Казахстана будет знать, как чиновники и инвесторы используют его богатства, а Парламент сможет полноценно и с цифрами на руках защищать национальные интересы. Напомним, что соглашения о разделе продукции и договор о разделе продукции по крупным нефтегазовым проектам были заключены еще в первые годы независимости. Демпартия "Ак жол" считает, что пришло время менять ситуацию и пересматривать условия этих соглашений, включая и увеличение доли Казахстана, и требования по казахстанскому содержанию в работе иностранных инвесторов". Азат Перуашев

Он потребовал:

раскрыть условия контрактов СРП и разместить их в открытом доступе на ресурсе e.gov "Правительства для граждан";

защитить национальные интересы Казахстана и пересмотреть невыгодные для страны условия, исключить возможность использования в таких контрактах закрытых от общества норм;

увеличить долю государства во всех основных нефтегазовых проектах до цифры не менее 51%;

обязать инвесторов содействовать развитию нашей национальной экономики путем передачи казахстанским компаниям технической документации на выпуск оборудования и иной продукции, которые недропользователи применяют в своей работе, и приобретения этой продукции у отечественных производителей, максимально привлекать местные кадры и казахстанских подрядчиков.

Ранее сообщалось, что разбирательство по искам к инвесторам по Кашагану и Карачаганаку будет проходить в Женеве и Стокгольме, арбитры со стороны правительства уже выбраны.

В иске речь идет о событиях с 2010 по 2018 год для Кашагана и с 2010 по 2019 год – для Карачаганака. Правительство считает, что компании нарушили тендерные процедуры на обоих проектах и не выполнили в полном объеме работы подрядчиков на Кашагане. Как отмечает Bloomberg, в Кашаган компании инвестировали более $50 млрд, основными партнерами по проекту являются Shell, Exxon Mobil, государственная национальная компания "КазМунайГаз", Eni и TotalEnergies. Партнеры по Карачаганаку, возглавляемые Shell и Eni, инвестировали в разработку не менее $27 млрд.