"Пособия получают в унизительной форме" – депутат об АСП

Депутат Мажилиса Гаухар Танашева считает, что процедура получения адресной социальной помощи (АСП) в Казахстане проходит в унизительной форме, сообщает Zakon.kz.

Свой депутатский запрос Гаухар Танашева направила в адрес заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова. Она отметила, что большинство многодетных семей проживают в арендуемых помещениях, часто неприспособленных к нормальным условиям жизни. Если есть возможность оформления ипотеки, то, как правило, это однокомнатные квартиры эконом-класса, с низким качеством строительства.

Также отсутствует практика выдачи бесплатного жилья, нет доступных условий выдачи ипотечного кредита, большой обязательный первоначальный взнос, высокие процентные ставки для семей до трех детей.

"Фракция Народной партии Казахстана считает, что адресную социальную помощь (АСП) необходимо отменить, так как процесс ее получения проходит в усложненной и зачастую унизительной форме. Чтобы претендовать на АСП, многодетным неработающим мамам необходимо пройти сотни испытаний, и, как правило, они опускают руки от бюрократизма и волокиты государственных органов. Лучшим решением является отмена АСП, при этом необходимо повысить размеры детского пособия. Лучше платить единое пособие каждому ребенку в нужном реальном объеме, достаточном для его содержания". Гаухар Танашева

Она привела пример: пособие на четырех детей будет составлять 280 000 тенге, для двоих детей в семье – 140 000 тенге, на данный момент размер пособия на четырех детей составляет 55 340 тенге, на каждого ребенка выходит 13 826 тенге в месяц.

"Это неразумно маленькая сумма социальной поддержки. С учетом постоянного роста инфляции, экономически нестабильной ситуации, отсутствия жилья, постоянной работы у данной категории населения предлагаем рассмотреть государственное пособие из расчета одной минимальной заработной платы на одного ребенка в размере 70 тысяч тенге. На сегодняшний день политика формирования пособий для социально уязвимых слоев населения (многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей в неполных семьях, и матерей, воспитывающих детей с особенностями развития) не удовлетворяет потребностям и ожиданиям данной категории населения страны в целом". Гаухар Танашева

Она попросила предоставить полную информацию о ходе проводимых реформ государственными органами, а также рассмотреть методику расчета АСП и единых детских пособий до 18 лет.

Ранее сообщалось, что с 14 марта 2023 года начал действовать приказ Минтруда, которым внесены изменения и дополнения в правила назначения и выплаты государственной АСП. В частности, введена в действие проактивная услуга, которая оказывается без заявления получателя по инициативе ведомства.