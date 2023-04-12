Установлены призовые суммы казахстанским атлетам на Олимпиаду-2024 и мировые первенства

Министерство культуры и спорта Казахстана опубликовало размеры денежных поощрений будущим чемпионам и призерам международных соревнований и их тренерам, а также лицам, которые отметятся мировыми рекордами, сообщает Zakon.kz.

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Больше всех денежные премии получат чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, сообщили в пресс-службе МКС. Спортсменам и их тренерам вручат по 250 тысяч долларов США, за "серебро" вознаградят суммой в 150 тысяч долларов, а за "бронзу" государство выплатит 75 000 долларов. Полный перечень награждаемых по разным номинациям выглядит следующим образом:

Также подлежит денежному вознаграждению любой казахстанский спортсмен, который отметится мировым рекордом. Автор рекорда и его тренер получат выплату в 5000 долларов США.



Интересный факт о том, что Международный олимпийский комитет не выплачивает призовые деньги атлетам. Награждают своих спортсменов только страны-участники. И Казахстан здесь находится в списке стран с самыми крупными призовыми суммами для своих олимпийцев (250 000 долларов за "золото").

Лидером в этом рейтинге является Сингапур, где чемпион удостаивается чеком в один миллион долларов. Однако эти деньги облагаются налогом, а часть из них идет на развитие спорта и покрытие расходов на последующую подготовку.

Фото: Instagram/hidilyndiaz

А рекордсменом по призовым деньгам на Олимпиадах является штангистка Хидилин Диса, которая стала первой чемпионкой Олимпийских игр из Филиппин. За свое историческое достижение она получила от государства около 600 тысяч долларов. Ей также предложили два дома и бесплатные авиаперелеты до конца жизни.

В Великобритании, Швеции, Хорватии, Норвегии и ряде других стран мира олимпийцам ничего не платят. В США чемпион Олимпиады получает скромные 37,5 тысячи, в России – 54,5 тысячи. А правительства Нигерии и Сенегала дарят своим призерам-спортсменам коровы.



