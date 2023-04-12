Тюркские государства хотят создать упрощенный таможенный коридор

Министерство финансов подготовило проект закона "О ратификации Соглашения о создании упрощенного таможенного коридора между правительствами государств – членов Организации тюркских государств", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что правительства Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана создадут упрощенный таможенный коридор – электронную систему, направленную на заблаговременный обмен информацией о товарах, перевозимых в торговле между указанными государствами, открытую для использования на добровольной основе и которая может использоваться на всех видах транспорта.

Документ предусматривает, что обмен информацией будет производиться по грузам, осуществляемым торговыми операторами, пользующимися упрощенным таможенным коридором на добровольной основе.

Технические условия обмена информацией должны быть разработаны и утверждены таможенными органами государств в течение 6 месяцев после подписания соглашения.

Также говорится, что упрощенный таможенный коридор должен стать общепринятой практикой, применимой ко всем видам транспорта и всем видам грузов.

Соглашение о создании упрощенного таможенного коридора между правительствами государств-членов Организации тюркских государств подписано главами государств – членов Организации тюркских государств 11 ноября 2022 года в Самарканде.



Как поясняется, ратификация Соглашения позволит обеспечить повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля, его безопасности и развитие обмена информацией в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых между территориями государств и как результат упрощение процедур таможенного контроля и создание более благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 апреля.



