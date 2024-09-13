Тюркские государства договорились о создании упрощенного таможенного коридора

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 13 сентября 2024 года ратифицировали Соглашение между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора. Документ направлен на подпись главе государству, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Нурлан Бекенов отметил, что Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями, что в свою очередь даст импульс развитию международным торговым отношениям.

"С начала года объем внешней торговли Казахстана с государствами – членами Организации тюркских государств составил 10,4 млрд долларов, при этом 61% товарооборота приходится на экспорт – 6,4 млрд долларов, на импорт приходится 39% – 4 млрд долларов", – добавил он.

Основными задачами Соглашения являются:

ускорение совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру в таможенных органах государств-участников;

сокращение количества документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенных процедур;

минимизация применения форм и методов таможенного контроля на основе анализа информации о товарах с применением системы управления рисками.

Отмечается, что упрощенные таможенные формальности в отношении торговых операторов будут применяться там, где это возможно. Речь идет об отдельной полосе движения, неприменении таможенного досмотра в пунктах пропуска/назначения.

"Ратификация Соглашения будет способствовать развитию торгово-экономических отношений и укреплению взаимной экономической интеграции между странами Организации тюркских государств. Реализация закона даст положительный социально-экономический эффект", – резюмировал сенатор Нурлан Бекенов.

11 сентября депутаты Мажилиса Парламента на пленарном заседании ратифицировали Соглашение об обмене биологическим материалом.