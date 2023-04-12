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Токаев: Многие годы науке не уделялось должного внимания

президент Фото: akorda.kz
Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Национального совета по науке и технологиям. Президент отметил, что в стране многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта сфера отстает.

"Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим Указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при президенте", – сказал глава государства.

Это будет основная структура, призванная вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки, добавил глава государства. 

"При формировании Совета особое внимание было уделено его составу. Были приглашены представители старшего поколения, внесшие огромный вклад в отечественную науку, зарубежные ученые. В состав Совета вошли наши молодые специалисты, работающие во всемирно известных научных центрах", – сказал президент. 

По мнению главы государства, необходимы богатый опыт предыдущего поколения, передовые знания и свежие идеи молодежи. 

В первую очередь нужно определить основные направления и приоритеты работы, сказал глава государства.

"Сейчас в мире происходят колоссальные изменения. В геополитике, экономике и общественных отношениях человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Стремительно развиваются наука и технологии", – сказал президент.

Научная сфера превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. Стоимость крупных технологических корпораций достигла триллиона долларов.

"К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта. Уже видны контуры нового жизненного уклада. Он имеет как полезные, так и опасные аспекты, которые могут представлять серьезную угрозу", – отметил президент.

Даже Илон Маск высказал свои опасения в связи с применением искусственного интеллекта и призвал на время приостановить его разработку, сказал Касым-Жомарт Токаев. 

По мнению Маска, искусственный интеллект может представлять большую угрозу для всего человечества. Человечество совершило фундаментальные открытия в сферах энергетики, медицины, био- и генной инженерии. Все это принесло кардинальные изменения в жизнь людей. 


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