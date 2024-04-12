Токаев назвал "отца современной казахской науки"

В Акорде 12 апреля 2024 года под председательством Касым-Жомарта Токаева проходит заседание Национального совета по науке и технологиям. На мероприятии президент поздравил казахстанцев с Днем науки, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сегодня поистине знаменательная дата – день рождения выдающейся личности и великого ученого Каныша Сатпаева.

"В этот день отмечается 125-летний юбилей академика. Великий Абай является путеводной звездой духовной жизни казахов. Ахмет Байтурсынов – учитель нации. А Каныша Сатпаева можно смело назвать отцом современной казахской науки". Касым-Жомарт Токаев

Несомненно, продолжил он, Каныш Имантаевич Сатпаев является ярким представителем нашего народа.

"Его научные открытия и по сей день служат во благо нашего государства. Нам нужно отметить юбилей знаменитого ученого на самом высоком уровне. По моей инициативе будут проведены многочисленные мероприятия, которые, с одной стороны, призваны отдать дань памяти нашему академику, с другой стороны, будут способствовать формированию культа знаний в стране. Самое главное, нам необходимо продолжить большое дело, начатое Канышем Сатпаевым". Касым-Жомарт Токаев

В заключении Токаев уточнил, что Сатпаевым гордится вся мировая научная общественность.

"Мы говорим "наука" и, прежде всего, имеем в виду великого ученого Каныша Сатпаева. И это закономерно. Не случайно Национальная академия наук Казахстана, восстановившая свой государственный статус, прочно ассоциируется с именем Каныша Сатпаева, которым гордится не только наша страна, но и вся мировая научная общественность". Касым-Жомарт Токаев

Также на заседании Токаев озвучил свое важное поручению. По его словам, на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование.