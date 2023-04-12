Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики

Токаев: Отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики Фото: akorda.kz
Выступая 12 апреля 2023 года на первом заседании Национального совета по науке и технологиям, Касым-Жомарт Токаев заявил, что отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

В пример президент привел Китай.

"В Китае действует концепция общества знания, одобренная партийными идеологами. То есть в Китае существует концепция научно-обоснованного общества. Все важные решения партии и правительства в этой стране проходят обязательную научную экспертизу. Все это демонстрирует, что назрела необходимость кардинального обновления модели развития казахстанской науки".Касым-Жомарт Токаев

При необходимости, как отметил президент, в будущем возможно осуществить переход к модели рациональной экономики, базирующейся на научных подходах и цифровизации.

"Опыт таких стран, как США, Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея, Турция, наглядно показывает, что их нынешние впечатляющие достижения – это результат перехода к открытой рыночной модели науки. Как вы знаете, одной из ее отличительных особенностей является стимулирование частных инвестиций в науку".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, предпринимателей необходимо убеждать в эффективности, жизнеспособности и высокой отдаче технологического сектора в сравнении с покупкой и перепродажей товаров.

"Только тогда между наукой и бизнесом будет налажен диалог и установится взаимовыгодное партнерство".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что многие годы науке не уделялось должного внимания.

Читайте также

Токаев высказался о переходе на латиницу: Мы наделали много ляпов

Псевдоученые используют госфинансирование в качестве "бесплатной кормушки" – Токаев

Это не налог, это добровольный взнос: Токаев обратился к крупным добывающим компаниям

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления