Токаев: Отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики

Выступая 12 апреля 2023 года на первом заседании Национального совета по науке и технологиям, Касым-Жомарт Токаев заявил, что отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

В пример президент привел Китай.

"В Китае действует концепция общества знания, одобренная партийными идеологами. То есть в Китае существует концепция научно-обоснованного общества. Все важные решения партии и правительства в этой стране проходят обязательную научную экспертизу. Все это демонстрирует, что назрела необходимость кардинального обновления модели развития казахстанской науки". Касым-Жомарт Токаев

При необходимости, как отметил президент, в будущем возможно осуществить переход к модели рациональной экономики, базирующейся на научных подходах и цифровизации.

"Опыт таких стран, как США, Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея, Турция, наглядно показывает, что их нынешние впечатляющие достижения – это результат перехода к открытой рыночной модели науки. Как вы знаете, одной из ее отличительных особенностей является стимулирование частных инвестиций в науку". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, предпринимателей необходимо убеждать в эффективности, жизнеспособности и высокой отдаче технологического сектора в сравнении с покупкой и перепродажей товаров.

"Только тогда между наукой и бизнесом будет налажен диалог и установится взаимовыгодное партнерство". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что многие годы науке не уделялось должного внимания.