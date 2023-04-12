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О повышении доплат за ученые степени высказался Токаев

акорда, заседание Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт 12 апреля на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался о статусе казахстанских ученых, сообщает Zakon.kz.

По его словам, необходимо последовательно повышать статус казахстанских ученых, усиливать их социальную защищенность.

"Согласен с мнением академиков на этот счет. С этой целью нужно увеличить в 1,5 раза доплату за ученые степени и звания сотрудников вузов и научных организаций".Касым-Жомарт Токаев

В то же время, заявил президент, все же нужно отделять зерна от плевел.

"Есть настоящие ученые, которым надо помогать и, прежде всего, материально. Но есть и ученые, о которых я позже буду говорить, люди с научными званиями, которые к науке не имеют никакого отношения. Только за счет административной политической должности они смогли получить эти звания. Поэтому давайте отделим их от настоящих ученых".Касым-Жомарт Токаев

"Лучше увеличим финансирование настоящих ученых за счет тех, кто просто "примазался" к науке", – заключил он.

Ранее Токаев отметил, что отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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