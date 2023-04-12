Это не налог, это добровольный взнос: Токаев обратился к крупным добывающим компаниям

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 12 апреля 2023 года на первом заседании Национального совета по науке и технологиям, заявил, что для обеспечения устойчивого финансирования университетов целесообразно разработать закон о фондах целевого капитала (эндаумент-фонды), сообщает Zakon.kz.

По его словам, особое внимание нужно уделить увеличению финансирования науки из всех источников, включая обязательные инвестиции недропользователей в НИОКР в размере 1% от капитальных вложений. При этом необходимо продолжить централизацию указанных расходов добывающих компаний.



"Здесь крайне важно, чтобы эти средства не воспринимались как еще один налог. Обращаюсь к крупным добывающим компаниям нашей страны с пониманием отнестись к этому нашему подходу и требованию. Это не налог. Это добровольный взнос добывающих компаний, которые зарабатывают серьезные финансовые ресурсы у нас в стране, в развитие национальной науки". Касым-Жомарт Токаев

Для этого, как отметил глава государства, следует принять меры по синхронизации финансируемых недропользователями исследований, в том числе фондом "Самрук-Казына", с приоритетами научно-технологической политики.

"Требуется сделать порядок проведения ими НИОКР открытым, конкурентным и доступным для вузов и НИИ. Весь процесс должен сопровождаться государственной научно-технической экспертизой и рассмотрением на научно-технических советах". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики.