Автопром передал производство компонентов в бизнес

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, РГП "Национальный центр технологического прогнозирования" и автомобильная компания Allur организовали диалоговую площадку для представителей малого и среднего бизнеса страны.

Мероприятие прошло в Костанае в формате семинара-совещания по развитию локализации автомобильной промышленности.

Бизнесу были представлены планы по развитию локализации автомобильной промышленности и спектр возможностей для участия в его реализации.

В свою очередь потенциальные поставщики презентовали свои проекты по организации производства компонентов для автопредприятий на территории Казахстана. Так, например, заводам были предложены варианты выпуска выхлопных систем, жгутов (проводов), других элементов салона автомобиля, обсуждены перспективы производства электронных компонентов, отливки автомобильного пластика, автомобильной стали и штамповки кузовных панелей.

Фото: Allur

Стоит отметить, что участие во встрече приняли более 20 представителей МСБ. Для многих из выступающих важны меры государственного стимулирования, в связи с чем в мероприятии приняли участие представители институтов развития АО "НУХ "Байтерек", которые подробно разъяснили существующие программы для развития отечественного бизнеса. Стороны договорились продолжить диалог для дальнейшего создания отечественного кластера производства автокомпонентов.

"Проведение подобного рода мероприятий – отличная возможность для диалога между представителями МСБ, автопроизводителями и государственным сектором. Наше предприятие занимается производством и реализацией кабельно-проводниковой продукции. На рынке существуем более 30 лет, производим более 20 000 наименований кабелей и проводов. Мы видим перспективы в этой кооперации, хотим выступить в качестве поставщиков автокомпонентов, а именно – жгутов для автомобилей. Для нас это возможность выйти на новые рынки сбыта и масштабировать свой бизнес. Кроме того, внести вклад в развитие казахстанского автопроизводства, что не менее важно. Бизнес и государство должны работать сообща, и сегодня у нас это получается. Важно не упускать эти возможности и путем открытого диалога выстроить систему взаимовыгодного сотрудничества. Мы все делаем общее дело и вносим вклад в развитие промышленного кластера нашего государства". Сергей Шатских, представитель АО "КазЭнергоКабель"

Фото: Allur

Также были затронуты вопросы подготовки кадров и развития проектов локализационных центров, где бизнесу предоставляются производственные помещения по льготной ставке для реализации своих проектов.

Данная модель сотрудничества показала свою эффективность на примере АО "АгромашХолдинг KZ", производящего компоненты для сельскохозяйственной техники.