Псевдоученые используют госфинансирование в качестве "бесплатной кормушки" – Токаев

Фото: Zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям сказал, что государственное финансирование науки не должно рассматриваться учеными, а скорее всего – псевдоучеными, в качестве "бесплатной кормушки", сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, что под финансовые гранты зачастую подгоняются соответствующие проекты, не имеющие актуального научного значения. Касым-Жомарт Токаев привел в пример печальный опыт научного холдинга "Парасат". "Все выделенные средства ушли в песок, а его бывший руководитель, доктор химических наук, получил американское гражданство и вместе с семьей благополучно покинул страну". Глава государства Касым-Жомарт Токаев По его словам, для системного развития университетской науки необходимо сформировать широкую сеть научных учреждений. Количество исследовательских университетов в стране следует последовательно увеличивать. Нужно продолжить практику открытия филиалов ведущих зарубежных вузов. Глава государства поставил задачу создать в регионах центры академического превосходства, в том числе технопарки, инжиниринговые хабы, лаборатории. При этом, он отметил, что нужно учесть региональные особенности, а также приоритеты научно-технологического и экономического развития. Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении доплат за ученые степени. Читайте также Токаев высказался о переходе на латиницу: Мы наделали много ляпов Это не налог, это добровольный взнос: Токаев обратился к крупным добывающим компаниям О повышении доплат за ученые степени высказался Токаев

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