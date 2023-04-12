Псевдоученые используют госфинансирование в качестве "бесплатной кормушки" – Токаев
Как отметил президент, что под финансовые гранты зачастую подгоняются соответствующие проекты, не имеющие актуального научного значения.
Касым-Жомарт Токаев привел в пример печальный опыт научного холдинга "Парасат".
"Все выделенные средства ушли в песок, а его бывший руководитель, доктор химических наук, получил американское гражданство и вместе с семьей благополучно покинул страну". Глава государства Касым-Жомарт Токаев
По его словам, для системного развития университетской науки необходимо сформировать широкую сеть научных учреждений. Количество исследовательских университетов в стране следует последовательно увеличивать. Нужно продолжить практику открытия филиалов ведущих зарубежных вузов.
Глава государства поставил задачу создать в регионах центры академического превосходства, в том числе технопарки, инжиниринговые хабы, лаборатории. При этом, он отметил, что нужно учесть региональные особенности, а также приоритеты научно-технологического и экономического развития.
Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении доплат за ученые степени.