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Доллар снова подорожал на торгах 12 апреля

валюта, деньги, курс Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,97 тенге, увеличившись на 3,78 тенге тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 65,54 тенге (+0,63) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 489,75 тенге, рубля – 5,46 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-454 тенге, евро – по 495-500 тенге, российские рубли – по 5,45-5,7 тенге.

Цены на нефть немного выросли. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,07%, до 85,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – также на 0,07%, до 81,59 доллара.

12 апреля в Нацбанке назвали причину ослабления тенге в марте. 

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Ирина Лукичева
Нацбанк РК KASE
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