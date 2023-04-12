Токаев высказался о переходе на латиницу: Мы наделали много ляпов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 апреля на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался о переходе на латиницу, сообщает Zakon.kz.

Как известно, эта проблема вызвала интерес всего общества, отметил президент.



"Я много раз говорил по этому поводу: в первую очередь мы должны использовать эту возможность для реформирования казахского языка. Проблема не в механическом переходе с кириллицы на латиницу. Мы наделали много ляпов, думая, что надо как можно быстрее переходить на латиницу". Глава государства Касым-Жомарт Токаев

Президент привел в пример рекламные щиты, написанные латинскими буквами.

Продолжать эту работу под руководством Академии наук, не торопясь, а всесторонне обдумывая. Мы не имеем права снова ошибаться". Касым-Жомарт Токаев

Президент поднимал уже этот вопрос на Курултае.

"Многие слова в кириллице имеют букву "ы". Например, в слове "ырымшыл" три "ы". Мы автоматически написали это через букву "у". Теперь смотрите, если мы напишем слово "ырымшыл" латиницей, будет три буквы "у" в одном слове. Это разве казахский язык? Кто может это прочитать? В конце концов, наш язык выглядит "непонятным" что на кириллице, что на латинице. Таких примеров много", – сказал глава государства.

Он отметил, что ученые должны тщательно изучать передовой опыт других стран и использовать их рациональные точки зрения и решения.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сказал, что государственное финансирование науки не должно рассматриваться учеными, а скорее всего – псевдоучеными, в качестве "бесплатной кормушки".