Общество

Токаев высказался о провокационных материалах в соцсетях

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 15:28 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 сентября 2025 года на заседании Национального совета по науке и технологиям, высказался о сплетнях или провокационных материалах в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что ученые всегда должны быть в фарватере созидания.

"Сейчас стало много людей, которые через социальные сети поучают других. Немало среди них тех, кто распространяет дезинформацию и вводит общество в заблуждение. Оказавшись под негативным влиянием таких несознательных, руководствующихся корыстными интересами лиц, некоторые молодые люди публикуют в интернете разного рода сплетни или провокационные материалы, сеющие раздор в обществе. Но здесь есть один нюанс. Соответствующие ведомства, используя современные технологии, устанавливают личность и место проживания лиц, распространяющих подобные деструктивные записи. С такими молодыми людьми, учитывая их возраст, пока проводится разъяснительная работа".Касым-Жомарт Токаев

Однако, как подчеркнул глава государства, если такие действия будут продолжаться, соответствующим органам придется принять иные меры в рамках концепции "Закон и Порядок".

"В такой ситуации ученым не пристало отмалчиваться. Они должны вести всестороннюю разъяснительную работу среди молодежи и в обществе в целом. Никто не утверждает, что деятельность правительства и акимов безупречна. Но, высказывая критику, нужно делать это взвешенно и рассудительно, не доводя до раздора и провокаций. Стабильность в стране – важнейший приоритет. Общественное мнение по различным актуальным вопросам должно формироваться на основе позиции квалифицированных специалистов".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент высказался об изменении климата и заявлении президента США Дональда Трампа.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
