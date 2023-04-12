По каким критериям в Казахстане будут определять жестокое обращение

МВД РК подготовило совместный с Минздравом приказ "Об утверждении Критериев оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации", сообщает Zakon.kz.

В документе дается пояснение, что к жестокому обращению, приведшему к социальной дезадаптации и социальной депривации, относятся действия, совершенные в форме бытового насилия, торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищения людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий.

Социальная дезадаптация – это нарушение взаимодействия личности с социальной средой.

Социальная депривация – ограничение или лишение возможности самостоятельного удовлетворения человеком основных жизненных потребностей.

Оценка наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации происходит следующим образом.

Лицо, утверждающее, что оно подвергалось жестокому обращению, приведшему к социальной дезадаптации и социальной депривации, выбирает пол уполномоченного на идентификацию лица и, при необходимости, переводчика.

Идентификация несовершеннолетнего проводится в присутствии законных представителей, а при их отсутствии – близких родственниках или органах опеки и попечительства.

При оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации при бытовом насилии, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам:

блок 1 - физическое насилие;

блок 2 - психологическое насилие;

блок 3 - экономическое насилие;

блок 4 - сексуальное насилие.

Так, к физическому насилию относится:

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к гражданам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в пределах индивидуального жилого дома или квартиры. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или причинение тяжкого вреда повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, а также причинение иного вреда здоровью, опасного для жизни или вызвавшего расстройство здоровья, либо повлекшее за собой прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.

Психологическое насилие:

Грубость, издевательства, оскорбление, угроза, шантаж, преследование и другое действие (бездействие), вызывающее отрицательную эмоциональную реакцию человека и душевную боль. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства пострадавшего. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение. Продолжающееся преследование, вынужденная миграция.

Экономическое насилие:

Лишение документов, удостоверяющих личность, устанавливающих право собственности, на совершение действий. Лишение денежных средств, необходимых для жизнедеятельности. Лишение жилья, пищи и одежды.

Сексуальное насилие:

Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к пострадавшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния пострадавшего. Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера. Принуждение к оголению, ощупывание тела, непристойное или унижающее обращение, a также удары по половым органам и воздействие на них предметами, сексуальное посягательство. При проведении оценки наличия жестокого обращения, по каждому блоку действий присваиваются баллы, по сумме которых определяется, относится ли лицо к числу пострадавших.

Так, человек признается пострадавшим в результате действий, связанных с бытовым насилием, если сумма баллов по одному из блоков составляет 5 и более баллов.

При оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищении людей, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам:

блок 1 - цель торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей;

блок 2 - действия, совершенные в отношении лица;

блок 3 - средства, использованные в отношении лица;

блок 4 - причиненный вред лицу.

В этом случае человек признается пострадавшим в результате действий, связанных с торговлей людьми, иными видами их эксплуатации, а также похищением людей, если сумма баллов по каждому блоку составляет 5 и более баллов, с общим результатом 20 и более баллов.

Несовершеннолетнее лицо признается пострадавшим в результате действий, связанных с торговлей несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищением, если сумма баллов по каждому блоку составляет 5 и более баллов, с общим результатом 15 и более баллов, за исключением блока 3 (средства, использованные в отношении лица).

По итогам проведения оценки наличия жестокого обращения составляется отчет.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 25 апреля.



