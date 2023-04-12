По каким критериям в Казахстане будут определять жестокое обращение
В документе дается пояснение, что к жестокому обращению, приведшему к социальной дезадаптации и социальной депривации, относятся действия, совершенные в форме бытового насилия, торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищения людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий.
Социальная дезадаптация – это нарушение взаимодействия личности с социальной средой.
Социальная депривация – ограничение или лишение возможности самостоятельного удовлетворения человеком основных жизненных потребностей.
Оценка наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации происходит следующим образом.
Лицо, утверждающее, что оно подвергалось жестокому обращению, приведшему к социальной дезадаптации и социальной депривации, выбирает пол уполномоченного на идентификацию лица и, при необходимости, переводчика.
Идентификация несовершеннолетнего проводится в присутствии законных представителей, а при их отсутствии – близких родственниках или органах опеки и попечительства.
При оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации при бытовом насилии, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам:
- блок 1 - физическое насилие;
- блок 2 - психологическое насилие;
- блок 3 - экономическое насилие;
- блок 4 - сексуальное насилие.
Так, к физическому насилию относится:
- Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль.
- Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к гражданам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в пределах индивидуального жилого дома или квартиры.
- Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями.
- Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями.
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или причинение тяжкого вреда повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, а также причинение иного вреда здоровью, опасного для жизни или вызвавшего расстройство здоровья, либо повлекшее за собой прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.
Психологическое насилие:
- Грубость, издевательства, оскорбление, угроза, шантаж, преследование и другое действие (бездействие), вызывающее отрицательную эмоциональную реакцию человека и душевную боль.
- Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства пострадавшего.
- Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение.
- Продолжающееся преследование, вынужденная миграция.
Экономическое насилие:
- Лишение документов, удостоверяющих личность, устанавливающих право собственности, на совершение действий.
- Лишение денежных средств, необходимых для жизнедеятельности.
- Лишение жилья, пищи и одежды.
Сексуальное насилие:
- Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к пострадавшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния пострадавшего.
- Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
- Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера.
- Принуждение к оголению, ощупывание тела, непристойное или унижающее обращение, a также удары по половым органам и воздействие на них предметами, сексуальное посягательство.
- При проведении оценки наличия жестокого обращения, по каждому блоку действий присваиваются баллы, по сумме которых определяется, относится ли лицо к числу пострадавших.
Так, человек признается пострадавшим в результате действий, связанных с бытовым насилием, если сумма баллов по одному из блоков составляет 5 и более баллов.
При оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищении людей, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам:
- блок 1 - цель торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей;
- блок 2 - действия, совершенные в отношении лица;
- блок 3 - средства, использованные в отношении лица;
- блок 4 - причиненный вред лицу.
В этом случае человек признается пострадавшим в результате действий, связанных с торговлей людьми, иными видами их эксплуатации, а также похищением людей, если сумма баллов по каждому блоку составляет 5 и более баллов, с общим результатом 20 и более баллов.
Несовершеннолетнее лицо признается пострадавшим в результате действий, связанных с торговлей несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищением, если сумма баллов по каждому блоку составляет 5 и более баллов, с общим результатом 15 и более баллов, за исключением блока 3 (средства, использованные в отношении лица).
По итогам проведения оценки наличия жестокого обращения составляется отчет.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 25 апреля.